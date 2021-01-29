Ведуча Наталія Мосейчук заразилася коронавірусом у США

Разом з колегами вона була у Вашингтоні під час інавгурації Джо Байдена

Відома українська телеведуча Наталя Мосейчук захворіла на коронавірус. Вона вийшла в ефір політичного шоу "Право на владу" по відеозв'язку і повідомила про хворобу.

Вона їздила разом з колегами у Вашингтон, щоб висвітлювати інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена. Однак після повернення відчула нездужання і здала тест.

У прямому ефірі шоу вона поділилася своїми враженнями від такої поїздки.

[ + – ] Наталія Мосейчук біля знаменитої статуї "сміливої дівчинки" в Нью-Йорку

"Хочеться сказати про єдність. Це те, про що зараз більше думають у США. Ось такі мої враження від поїздки. А ще COVID-19, який я привезла з вашингтонського відрядження. У мене американський штам коронавірусу, але я зовсім не пишаюся цим", — розповіла Мосейчук.

Пізніше вона написала пост, у якому розповіла, що навіть чекала того моменту, коли захворіє і отримає антитіла, тому що "колись це повинно було статися", єдине, про що мріяла телеведуча, це захворіти у відпустці, або на вихідних, щоб не зривати ефіри, але коронавірус виявився "підступним" і вона захворіла на початку телевізійного сезону проекту.

Також вона підтвердила, що захворіла, скоріше за все, саме під час відрядження до Вашингтона. "По прильоту вся наша телевізійна група здала тести ще в аеропорту Бориспіль, і вони були негативними. Але завбачливий і авторитетний шеф наполегливо попросив посидіти вдома ще кілька днів, і все-таки він мав рацію! Буквально за ніч картина світу змінилася кардинально. З'явилися сильні втома і головні болі, зник запах. Усе стало "чорно-білим", — написала ведуча.

Вона зазначила, що для неї організували онлайн-зв'язок і працюють з нею тільки ті співробітники, у кого вже є антитіла. Наразі вона лікується і зв'язується з лікарем по телефону.