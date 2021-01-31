Звезде фильма "Черный ворон" сломали нос в "драке" (фото)

Медики диагностировали у Тараса Цимбалюка перелом и наложили швы.

Украинскому актеру и бывшему участнику шоу "Танцы со звездами" Тарасу Цимбалюку сломали нос во время съемок. Об этом сообщил актер в Instagram.

По словам Цимбалюка, инцидент произошел на съемочной площадке. Врачи диагностировали у актера закрытый перелом костей носа, после чего пришлось наложить швы.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы", – поделился Цимбалюк.

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Отметим, что Тарас Цимбалюк родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он получил популярность после съемок в фильме "Черный ворон", а также сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

В 2020 году Цимбалюк принял участие в шоу "Танцы со звездами", после этого актера назвали самым сексуальным конкурсантом проекта.