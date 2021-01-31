Зірці фільму "Чорний ворон" зламали ніс в "бійці" (фото)

Медики діагностували у Тараса Цимбалюка перелом і наклали шви.

Українському акторові і колишньому учасникові шоу "Танці з зірками" Тарасу Цимбалюку зламали ніс під час зйомок. Про це повідомив актор в Instagram.

За словами Цимбалюка, інцидент стався на знімальному майданчику. Лікарі діагностували у актора закритий перелом кісток носа, після чого довелося накласти шви.

"Ми знімали бійку, яку, як мені здалося, ми відточили і почали знімати. Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи послизнувся і дав мені в ніс. Відразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви ", — поділився Цимбалюк.

[ + – ]

Відзначимо, що Тарас Цимбалюк народився в місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Він отримав популярність після зйомок у фільмі "Чорний ворон", а також серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша".

У 2020 році Цимбалюк взяв участь в шоу "Танці з зірками", після чого актора назвали найсексуальнішим конкурсантом проекту.