Американский рэпер вставит в лоб бриллиант за 24 млн долларов (фото, видео)

Алмаз стоит дороже, чем все имущество рэпера Lil Uzi Vert, включая особняк и автомобили.

26 летний рэпер из Филадельфии (США) Lil Uzi Vert (настоящее имя – Саймир Вудс) купил бриллиант за 24 миллиона долларов (около 672 млн гривен) для имплантации в лоб. Об этом он написал в Twitter.

По данным издания Revolt, молодой исполнитель приобрел розовый бриллиант весом в 10 каратов. Сам рэпер утверждает, что начал собирать деньги на такую крупную покупку в 2017 году после того, как впервые увидел настоящий бриллиант такого необычного цвета.

При этом алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая особняк и автомобили, в том числе компании Bugatti.

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера согласился известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со звездами.

26 летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer.

[ + – ]

А в начале 2019 года он заявил, что собирается уйти из музыки. Однако позже выпустил новый материал.

Ранее сообщалось, что американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян имплантировала себе под кожу ожерелье, которое светится. Зажигается оригинальное украшение в такт с биением сердца знаменитости.