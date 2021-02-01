Американський репер вставить у лоб діамант за 24 млн доларів (фото, відео)

Алмаз коштує дорожче, ніж усе майно репера Lil Uzi Vert, включаючи особняк і автомобілі.

26-річний репер з Філадельфії (США) Lil Uzi Vert (справжнє ім'я — Саймір Вудс) купив діамант за 24 мільйони доларів (близько 672 млн гривень) для імплантації в лоб. Про це він написав у Twitter.

За даними видання Revolt, молодий виконавець придбав рожевий діамант вагою 10 каратів. Сам репер стверджує, що почав збирати гроші на таку велику покупку у 2017 році після того, як вперше побачив справжній діамант такого незвичайного кольору.

При цьому алмаз коштує дорожче, ніж усе його майно, включаючи особняк і автомобілі, у тому числі компанії Bugatti.

Виконувати імплантацію каменю в лоб репера погодився відомий ювелір Елліот Елліанте, що працює із зірками.

26-річний Lil Uzi Vert отримав визнання після випуску дебютного синглу Money Longer.

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А на початку 2019 року він заявив, що збирається піти з музики. Однак пізніше випустив новий матеріал.

Раніше повідомлялося, що американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашʼян імплантувала собі під шкіру намисто, що світиться. Запалюється оригінальна прикраса в такт з биттям серця знаменитості.