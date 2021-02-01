Семилетняя дочь Ким Кардашьян призналась ей в любви на рулоне туалетной бумаги (фото)

Опубликованное в соцсети фото с запиской Норт Кардашьян-Уэст собрало почти два миллиона лайков.

Семилетняя дочь Ким Кардашьня Норт умилила мать, а заодно и 202 миллиона ее подписчиков в сети признанием в любви, написанным маркером на рулоне туалетной бумаги.

Соответствующий снимок королева Instagram, как давно называют Ким, опубликовала на своей странице. В кадре запечатлен рулон белой бумаги с надписью черным цветом "Я люблю тебя, мама".

"Я тоже тебя люблю, Норт, навсегда!", – подписала снимок представительница телевизионного семейства.

Среди множества фанатов, которые отметили, что "нет ничего лучше, чем любовь дочери", некоторые в шутку предположили, что Кардашьян "написала это сама". Публикация собрала почти два миллиона лайков и свыше 8,5 тыс. комментариев.

Норт – старшая дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. С первых дней жизни пара не скрывала ребенка от публики, а сейчас девочка часто появляется с матерью на светских мероприятиях и растет стильной и, по слухам в прессе, очень капризной девочкой.

Также у пары подрастают пятилетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалом.

По информации The Daily Mail, сейчас Ким с сестрами Кортни, Хлоей, Кендалл и Дженнер отдыхают на островах Теркс и Кайкос. Они обосновались на вилле Tranquility. Просторный отель с 11 спальнями рассчитан на 16 гостей и в настоящее время, согласно информации на сайте Airbnb, его аренда стоит 30 тысяч долларов за ночь.

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Отмечается, что Ким отправилась на отдых на фоне ее слухов о разводе с мужем. Ранее в прессе сообщалось о том, что пара уже несколько месяцев не живет вместе, поскольку отношения стали очень токсичными. В результате супруги разъехались, чтобы не травмировать психику своих детей, которые еще не знают о ссоре родителей. Они привыкли, что их отец из-за работы проводит много времени в другом штате.

Кроме развода, на Ким свалилась еще одна беда. Шоу "Семейство Кардашьян" прекращает свое существование. На прошлой неделе вышел новый трейлер последнего, 20-го, сезона. На протяжении многих лет семейное реалити-шоу приносило неплохой доход женщинам Кардашьян-Дженнер, дав им очень хороший старт для дальнейших проектов. В Студио-Сити, Лос-Анджелес, США, выставили на продажу имение, в котором снимали "Семейство Кардашьян". Стоимость дома со звездной историей – почти восемь миллионов долларов.

Как только программа закончится, Ким и ее мама и сестры возьмутся за новый проект, названия которому пока нет. Он будет транслироваться в США и за рубежом.