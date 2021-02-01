Семирічна дочка Кім Кардаш'ян зізналася їй у коханні на рулоні туалетного паперу (фото)

Опубліковане в соцмережі фото із запискою Норт Кардашʼян-Вест зібрало майже два мільйони лайків.

Семирічна дочка Кім Кардашʼн Норт розчулила мати, а заразом і 202 мільйони її підписників у мережі зізнанням у коханні, написаним маркером на рулоні туалетного паперу.

Відповідний знімок королева Instagram, як давно називають Кім, опублікувала на своїй сторінці. У кадрі зображений рулон білого паперу з написом чорним кольором "Я люблю тебе, мамо".

"Я теж тебе люблю, Норт, назавжди!", — підписала знімок представниця телевізійного сімейства.

Серед безлічі фанатів, які зазначили, що "немає нічого кращого, ніж любов дочки", деякі жартома припустили, що Кардашʼян "написала це сама". Публікація зібрала майже два мільйони лайків і понад 8,5 тис. коментарів.

Норт — старша дочка Кім Кардашʼян та репера Каньє Веста. З перших днів життя пара не приховувала дитину від публіки, а зараз дівчинка часто зʼявляється з матірʼю на світських заходах та зростає стильною і, за чутками в пресі, дуже примхливою дівчинкою.

Також у пари підростають пʼятирічний Сейнт, дворічна Чикаго й однорічний Псалм.

За інформацією The Daily Mail, зараз Кім із сестрами Кортні, Хлої, Кендалл і Дженнер відпочивають на островах Теркс і Кайкос. Вони зупинилися на віллі Tranquility. Просторий готель з 11 спальнями розрахований на 16 гостей і зараз, згідно з інформацією на сайті Airbnb, його оренда коштує 30 тисяч доларів за ніч.

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Зазначається, що Кім вирушила на відпочинок на тлі її чуток про розлучення з чоловіком. Раніше в пресі повідомлялося про те, що пара вже кілька місяців не живе разом, оскільки стосунки стали дуже токсичними. Зрештою подружжя розʼїхалося, щоб не травмувати психіку своїх дітей, які ще не знають про сварку батьків. Вони звикли, що їх батько через роботу проводить багато часу в іншому штаті.

Крім розлучення, на Кім звалилася ще одна біда. Шоу "Сімейство Кардашʼян" припиняє своє існування. Минулого тижня вийшов новий трейлер останнього, 20-го, сезону. Протягом багатьох років сімейне реаліті-шоу приносило непоганий дохід жінкам Кардашʼян-Дженнер, давши їм дуже хороший старт для подальших проектів. У Студіо-Сіті, Лос-Анджелес, США, виставили на продаж маєток, в якому знімали "Сімейство Кардашʼян". Вартість будинку із зірковою історією — майже вісім мільйонів доларів.

Як тільки програма закінчиться, Кім та її мама і сестри візьмуться за новий проект, назви якого поки немає. Він транслюватиметься в США і за кордоном.