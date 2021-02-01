Звезда "Мира Дикого Запада" обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии и издевательствах

Актриса Эван Рейчел Вуд встречалась с рокером три года, однако после помолвки пара распалась

33-летняя актриса Эван Рейчел Вуд, известная по ролям в сериалах "Настоящая кровь" и "Мир Дикого запада" обвинила своего бывшего, музыканта Мэрилина Мэнсона, в издевательствах и насилии. Об этом актриса написала в соцсетях, сообщает Daily Mail.

"Имя обидчика — Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и годами ужасно издевался надо мной. Я понимаю, что мне промыли мозги и заставили подчиниться. Я перестала жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и призвать все индустрии, в которых он представлен, перестать сотрудничать с ним, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я выступаю вместе со многими жертвами, которые больше не будут молчать", — опубликовала актриса в своем Instagram.

Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд объявили о помолвке в январе 2010 года, однако уже в августе пара рассталась. Они познакомились, когда Эван было 18 лет, а Мэнсону 36. Певец заявлял, что "каждый день мечтает о том, чтобы разбить ей череп кувалдой", однако его представитель утверждал, что это "не факт".

[ + – ] Мэрилин Мэнсон и Эван Рейчел Вуд

После расставания певец рассказывал, что нанес на свое тело и лицо 158 порезов, чтобы показать "всю ту боль, что она ему принесла".

Представители Мэнсона категорически отрицали все подобные обвинения в прошлом. Однако в 2018 году Вуд стала одной из трех женщин, которые выступили в поддержку Закона о правах людей, переживших сексуальное насилие (Sexual Assault Survivorsʼ Rights Act). Она дала показания Конгрессу США и заявила, что была изнасилована бывшим партнером, будучи без сознания. Также она рассказывала, что он ее связывал, насиловал и угрожал убить.

А в 2017 году Мэнсон посоветовал обвинителям в сексуальных домогательствах "обращаться в полицию, а не в прессу" и "учиться справляться с этим".

После публикации Вуд с обвинениями в адрес Мэнсона выступили еще четыре женщины, которые опубликовали собственные обвинения против Мэнсона, — Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла. Они подробно описали сексуальное и психологическое насилие, включающее различные формы принуждения и запугивания.

Так, модель Сара МакНили написала, что сначала Мэнсон был очарователен в начале отношений, но постепенно он отвадил от нее всех друзей, запрещал общаться с другими мужчинами, а когда ее друг написал ей сообщение в соцсетях, угрожал ей бейсбольной битой. Также он запирал ее в кладовке за "плохое поведение" и заставлял слушать, как он занимается сексом с другими женщинами.

До Эван Рейчел Вуд Мэрилин Мэнсон был женат на известной бурлеск-исполнительнице Дите фон Тиз, они прожили вместе два года с 2005 по 2007. Причем Дита вспоминала, что их отношения испортили, когда они стали жить вместе. Она рассказывала, что стала больше работать, лишь бы не находится рядом с мужем.

[ + – ] Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз

До этого он был помолвлен с актрисой Роуз Макгоуэн, но в 2000 году помолвка была расторгнута. Актриса заявляла, что причиной стали "разногласия".

[ + – ] Мэрилин Мэнсон и Роуз Макгоун на красной дорожке премии MTV

В 2020 году певец женился на фотохудожнице Линдси Уорнер.

Эван Рейчел Вуд была замужем за актером Джейми Белле. Пара рассталась в 2014 году. У них есть общий сын.