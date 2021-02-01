Зірка "Світу Дикого Заходу" звинуватила Меріліна Менсона в насильстві і знущаннях
Акторка Еван Рейчел Вуд зустрічалася з рокером три роки, однак після заручин пара розпалася
33-річна акторка Еван Рейчел Вуд, відома за ролями в серіалах "Справжня кров" і "Світ Дикого Заходу" звинуватила свого колишнього, музиканта Меріліна Менсона, у знущанні і насильстві. Про це акторка написала в соцмережах, повідомляє Daily Mail.
"Ім'я кривдника — Брайан Уорнер, також відомий як Мерілін Менсон. Він почав доглядати за мною, коли я була підлітком, і роками жахливо знущався наді мною. Я розумію, що мені промили мізки і змусили підкоритися. Я перестала жити в страху відплати, наклепу або шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і закликати всі індустрії, у яких він представлений, перестати співпрацювати з ним, перш ніж він зруйнує ще більше життів. Я виступаю разом з багатьма жертвами, які більше не будуть мовчати", — опублікувала акторка у своєму Instagram.
Мерілін Менсон і Еван Рейчел Вуд оголосили про заручини в січні 2010 року, проте вже в серпні пара розлучилася. Вони познайомилися, коли Еван було 18 років, а Менсону 36. Співак заявляв, що "кожен день мріє про те, щоб розбити їй череп кувалдою", проте його представник стверджував, що це "не факт".
Після розставання співак розповідав, що зробив на своєму тілі і обличчі 158 порізів, щоб показати "весь той біль, що вона йому принесла".
Представники Менсона категорично заперечували всі подібні звинувачення в минулому. Однак у 2018 році Вуд стала однією з трьох жінок, які виступили на підтримку Закону про права людей, які пережили сексуальне насильство (Sexual Assault Survivors' Rights Act). Вона дала свідчення Конгресу США і заявила, що була згвалтована колишнім партнером, будучи без свідомості. Також вона розповідала, що він її пов'язував, ґвалтував і погрожував вбити.
А у 2017 році Менсон порадив обвинувачам у сексуальних домаганнях "звертатися в поліцію, а не в пресу" і "вчитися впоратися з цим".
Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу Менсона виступили ще чотири жінки, які опублікували власні звинувачення проти Менсона, — Ешлі Уолтерс, Сара МакНілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла. Вони детально описали сексуальне і психологічне насильство, що включає різні форми примусу і залякування.
Так, модель Сара МакНілі написала, що спочатку Менсон був чарівним на початку відносин, але поступово він віднадив від неї всіх друзів, забороняв спілкуватися з іншими чоловіками, а коли її друг написав їй повідомлення в соцмережах, погрожував їй бейсбольною битою. Також він замикав її в коморі за "погану поведінку" і змушував слухати, як він займається сексом з іншими жінками.
До Еван Рейчел Вуд Мерілін Менсон був одружений на відомій бурлеск-виконавиці Діті фон Тіз, вони прожили разом два роки з 2005 по 2007. Причому Діта згадувала, що їхні стосунки зіпсувалися, коли вони стали жити разом. Вона розповідала, що стала більше працювати, аби не бути поруч з чоловіком.
До цього він був заручений з акторкою Роуз МакГоуен, але 2000 року заручини були розірвані. Акторка заявляла, що причиною стали "розбіжності".
У 2020 році співак одружився на фотохудожниці Ліндсі Уорнер.
Еван Рейчел Вуд була одружена з актором Джеймі Беллі. Пара розлучилася у 2014 році. У них є спільний син.