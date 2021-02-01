Зірка "Світу Дикого Заходу" звинуватила Меріліна Менсона в насильстві і знущаннях

Акторка Еван Рейчел Вуд зустрічалася з рокером три роки, однак після заручин пара розпалася

33-річна акторка Еван Рейчел Вуд, відома за ролями в серіалах "Справжня кров" і "Світ Дикого Заходу" звинуватила свого колишнього, музиканта Меріліна Менсона, у знущанні і насильстві. Про це акторка написала в соцмережах, повідомляє Daily Mail.

"Ім'я кривдника — Брайан Уорнер, також відомий як Мерілін Менсон. Він почав доглядати за мною, коли я була підлітком, і роками жахливо знущався наді мною. Я розумію, що мені промили мізки і змусили підкоритися. Я перестала жити в страху відплати, наклепу або шантажу. Я тут, щоб викрити цю небезпечну людину і закликати всі індустрії, у яких він представлений, перестати співпрацювати з ним, перш ніж він зруйнує ще більше життів. Я виступаю разом з багатьма жертвами, які більше не будуть мовчати", — опублікувала акторка у своєму Instagram.

Мерілін Менсон і Еван Рейчел Вуд оголосили про заручини в січні 2010 року, проте вже в серпні пара розлучилася. Вони познайомилися, коли Еван було 18 років, а Менсону 36. Співак заявляв, що "кожен день мріє про те, щоб розбити їй череп кувалдою", проте його представник стверджував, що це "не факт".

[ + – ] Мерілін Менсон і Еван Рейчел Вуд

Після розставання співак розповідав, що зробив на своєму тілі і обличчі 158 порізів, щоб показати "весь той біль, що вона йому принесла".

Представники Менсона категорично заперечували всі подібні звинувачення в минулому. Однак у 2018 році Вуд стала однією з трьох жінок, які виступили на підтримку Закону про права людей, які пережили сексуальне насильство (Sexual Assault Survivors' Rights Act). Вона дала свідчення Конгресу США і заявила, що була згвалтована колишнім партнером, будучи без свідомості. Також вона розповідала, що він її пов'язував, ґвалтував і погрожував вбити.

А у 2017 році Менсон порадив обвинувачам у сексуальних домаганнях "звертатися в поліцію, а не в пресу" і "вчитися впоратися з цим".

Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу Менсона виступили ще чотири жінки, які опублікували власні звинувачення проти Менсона, — Ешлі Уолтерс, Сара МакНілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла. Вони детально описали сексуальне і психологічне насильство, що включає різні форми примусу і залякування.

Так, модель Сара МакНілі написала, що спочатку Менсон був чарівним на початку відносин, але поступово він віднадив від неї всіх друзів, забороняв спілкуватися з іншими чоловіками, а коли її друг написав їй повідомлення в соцмережах, погрожував їй бейсбольною битою. Також він замикав її в коморі за "погану поведінку" і змушував слухати, як він займається сексом з іншими жінками.

До Еван Рейчел Вуд Мерілін Менсон був одружений на відомій бурлеск-виконавиці Діті фон Тіз, вони прожили разом два роки з 2005 по 2007. Причому Діта згадувала, що їхні стосунки зіпсувалися, коли вони стали жити разом. Вона розповідала, що стала більше працювати, аби не бути поруч з чоловіком.

[ + – ] Мерілін Менсон і Діта фон Тіз

До цього він був заручений з акторкою Роуз МакГоуен, але 2000 року заручини були розірвані. Акторка заявляла, що причиною стали "розбіжності".

[ + – ] Мерілін Менсон і Роуз Макгоун на червоній доріжці премії MTV

У 2020 році співак одружився на фотохудожниці Ліндсі Уорнер.

Еван Рейчел Вуд була одружена з актором Джеймі Беллі. Пара розлучилася у 2014 році. У них є спільний син.