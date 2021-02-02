Новая часть "Матрицы" получит подзаголовок "Воскрешения", - СМИ (видео)

Одна из членов съемочной группы в Инстаграме опубликовал пост, в котором видно название фильма - Matrix: Ressurections.

О съемках 4 части "Матрицы" стало известно уже достаточно давно, но сейчас благодаря утечке удалось узнать возможное название фильма. До этого новая часть везде обозначалась "Матрица 4". Об этом пишет Engadget.

В опубликованном посте речь шла о стилизованной под фирменный стиль "Матрицы" одежде, на которой указано название "Ressurections". После того как пользователи социальных сетей увидели утечку, пост Шуника Терри ожидаемо удалила со странички в Инстаграме. Но автор YouTube-канала "NeоMatrixology" сохранил опубликованное видео и высказал свое мнение касательно утечки.

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Нужно иметь в виду, что пост в Инстаграме не является прямым доказательством того, что название будет именно таким. В Warner Brosers пока ни подтвердили или опровергли название новой ленты.

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса, премьеру фильма перенесли с апреля на декабрь 2021.

Режиссером проекта выступила Лана Вачовски, к своим старым ролям вернутся Киану Ривз (Нео), Кэри-Энн Мосс (Тринити) и Джада Пинкетт-Смит (Ниобе).

Напомним, ранее Киуану Ривз рассказал, что "Матрица 4" будет вдохновляющей историей любви. Ожидается, что Матрица получит еще два фильма, которые станут сиквелом и приквелом к основной истории.