Нова частина "Матриці" отримає підзаголовок "Воскресіння", — ЗМІ (відео)

Одна з членів знімальної групи в Інстаграмі опублікувала допис, в якому видно назву фільму — Matrix: Ressurections.

Про зйомки 4 частини "Матриці" стало відомо вже досить давно, але зараз завдяки витоку інформації вдалося дізнатися можливу назву фільму. До цього нова частина всюди зазначалася "Матриця 4". Про це пише Engadget.

В опублікованому дописі йшлося про стилізований під фірмовий стиль "Матриці" одяг, на якому вказано назву "Ressurections". Після того як користувачі соціальних мереж побачили витік, допис Шуніка Террі передбачувано видалила зі сторінки в Інстаграмі. Але автор YouTube-каналу "NeоMatrixology" зберіг опубліковане відео та висловив свою думку щодо витоку.

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Потрібно мати на увазі, що допис в Інстаграмі не є прямим доказом того, що назва буде саме такою. У Warner Brosers поки ні підтвердили, ні спростували назву нової стрічки.

Повідомляється, що через пандемію коронавірусу, прем'єру фільму перенесли з квітня на грудень 2021 року.

Режисером проекту виступила Лана Вачовскі, до своїх старих ролей повернуться Кіану Рівз (Нео), Керрі-Енн Мосс (Трініті) і Джада Пінкетт-Сміт (Ніобе).

Нагадаємо, раніше Кіану Рівз розповів, що "Матриця 4" буде натхненною історією кохання. Очікується, що Матриця отримає ще два фільми, які стануть сиквелом і приквелом до основної історії.