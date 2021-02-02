Приемный сын Тома Круза похвастался крупным уловом в Коста-Рике (фото)

Молодой человек увлекается рыбалкой, бейсболом и практически не "светит" знаменитых родителей.

26-летний Коннор Круз, приемный сын знаменитостей Николь Кидман и Тома Круза, поделился в социальной сети фотографией с рыбалки с друзьями в Коста-Рике.

На снимке молодой человек позирует, держа в руках огромного марлина. Однако не меньшее внимание, чем трофей, привлекает и внешний вид Коннора. Большая часть его лица скрыта бородой, и в нем сложно узнать того смуглого юношу, каким запомнили его те, кто следил за жизнью парня и его звездных родителей, которые развелись в 2001 году после 11 лет брака.

Фото: Instagram/Connor Cruise

На фото он в солнечных очках, бежевых шортах и ​​жилете с длинным рукавом.

Круз-младший не часто радует подписчиков новыми снимками, и в последнее время это, преимущественно, кадры рыбалки, на которых он хвастается крупным уловом.

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На странице Коннора практически нет ни одного фото с приемными родителями. Единственный близкий человек для него – сестра Изабелла, которую пара Круз-Кидман также усыновила. Причем он публикует каr "взрослые" совместные фото, так и совсем детские.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Фото: Instagram/Connor Cruise

Когда одна из самых крепких пар Голливуда распалась, при разводе Кидман отсудила у Круза $ 10 млн. Приемные дети остались под опекой Тома, и при его участии они стали последователями Церкви саентологии.

Сейчас 28-летняя дочь Круза живет со своим мужем, консультантом по информационным технологиям Максом Паркером в скромном доме с тремя спальнями в Кройдоне, на юге Лондона. Соседи говорят, что она предпочитает спокойную жизнь вдали от внимания знаменитостей. Несмотря на то, что Том является одной из самых богатых звезд Голливуда с состоянием в $ 570 млн. долларов, похоже, что он не поддерживает свою дочь финансово.

Когда в Лондоне снималась очередная серия фильма «Миссия невыполнима», Том звал дочь пожить в его роскошном особняке, однако она отказалась.

Белла длительное время не поддерживала связь со своей матерью Николь после развода ее с Крузом. Самой вероятной причиной этого называли то, что голливудская знаменитость не поддерживает сайентологию, которой, по примеру отца, увлеклась девушка. Однако в последнее время она начала лайкать в соцсети фото Кидман, и фанаты предполагают, что женщины находятся на пути к примирению.

После развода с Томом Николь родила еще двух дочерей, 12-летнюю Сандей и 10-летнюю Фейт от своего второго мужа, кантри-певца Кита Урбана. У Круза есть единственная родная дочь Сури, которую ему родила актриса Кэти Холмс. Сейчас ей 14 лет.

Напомним, Том Круз начал отношения с британской актрисой Хейли Этвелл. Они вместе снимаются в седьмом фильме франшизы "Миссия невыполнима" и Хейли младше 58-летнего Тома на двадцать лет.