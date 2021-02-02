Прийомний син Тома Круза похвалився великим уловом у Коста-Ріці (фото)

Молодик захоплюється риболовлею, бейсболом і практично не "висвітлює" знаменитих батьків.

26-річний Коннор Круз, прийомний син зірок Ніколь Кідман і Тома Круза, поділився в соціальній мережі фотографією з риболовлі з друзями в Коста-Ріці.

На знімку молодик позує, тримаючи в руках величезного марліна. Однак не меншу увагу, ніж трофей, привертає і зовнішній вигляд Коннора. Велика частина його обличчя прихована бородою, і в ньому складно впізнати того смаглявого юнака, яким запам'ятали його ті, хто стежив за життям хлопця та його зіркових батьків, які розлучилися в 2001 році після 11 років шлюбу.

Фото: Instagram/Connor Cruise

На фото він у сонцезахисних окулярах, бежевих шортах і жилеті з довгим рукавом.

Круз-молодший не часто тішить підписників новими знімками, і останнім часом це, переважно, кадри риболовлі, на яких він хвалиться великим уловом.

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На сторінці Коннора практично немає жодного фото з прийомними батьками. Єдина близька людина для нього — сестра Ізабелла, яку пара Круз-Кідман також усиновила. Причому він публікує як "дорослі" спільні фото, так і зовсім дитячі.

Фото: Instagram/Connor Cruise

Фото: Instagram/Connor Cruise

Коли одна з найміцніших пар Голлівуду розпалася, під час процесу розлучення Кідман відсудила у Круза $ 10 млн. Прийомні діти залишилися під опікою Тома, і за його участі вони стали послідовниками Церкви саєнтології.

Зараз 28-річна дочка Круза живе зі своїм чоловіком, консультантом з інформаційних технологій Максом Паркером у скромному будинку з трьома спальнями в Кройдоні, на півдні Лондона. Сусіди кажуть, що вона вважає за краще спокійне життя подалі від уваги знаменитостей. Незважаючи на те, що Том є однією з найбагатших зірок Голлівуду зі статком у $ 570 млн. доларів, схоже, що він не підтримує свою дочку фінансово.

Коли в Лондоні знімалася чергова серія фільму «Місія нездійсненна», Том кликав доньку пожити в його розкішному маєтку, однак вона відмовилася.

Белла тривалий час не підтримувала зв'язок зі своєю матір'ю Ніколь після розлучення її з Крузом. Найімовірнішою причиною цього називали те, що голлівудська зірка не підтримує саєнтологію, якою, за прикладом батька, захопилася дівчина. Однак останнім часом вона почала лайкати в соцмережі фото Кідман, і фанати припускають, що жінки перебувають на шляху до примирення.

Після розлучення з Томом Ніколь народила ще двох дочок, 12-річну Сандей і 10-річну Фейт від свого другого чоловіка, кантрі-співака Кіта Урбана. У Круза є єдина рідна донька Сурі, яку йому народила акторка Кеті Голмс. Зараз їй 14 років.

Нагадаємо, Том Круз почав стосунки з британською акторкою Гейлі Етвел. Вони разом знімаються в сьомому фільмі франшизи "Місія нездійсненна" і Гейлі молодша 58-річного Тома на двадцять років.