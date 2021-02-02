Козловский пожаловался, как во Львове его обзывали "москалем"

Происходило это, по словам певца, еще в детском саду

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский в интервью ведущей Снежане Егоровой сообщил, что в детстве его обижали во Львове, где он в то время жил с родителями.

Происходило это, по словам певца, из-за того, что он разговаривал в детском саду на русском языке.

"Когда я пошел в детский сад, у меня украинский хромал. И, придя в детский сад, я, как любой открытый ребенок, со всеми разговаривал так, как я понимал, как меня учили дома это делать. Я говорил по-русски. Меня все называли "мocкaль", "ты мocкaль!". Я думал: "За что? Что плохого я сделал? Только потому, что я говорил по-русски?" – поделился воспоминаниями Козловский.

Позже, по словам певца, ему удалось адаптироваться в детском коллективе. К тому же, отметил Виталий, "травили" его за русский дети, а воспитательницы относились к нему хорошо.

[ + – ]

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поступил проект постановления, согласно которому предложено ввести персональные санкции к нескольким деятелям украинского и российского шоу-бизнеса. Проект постановления № 9156 предлагал применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, а именно лишить государственных наград Украины певиц Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлану Лободу, певца Виталия Козловского, кинорежиссера Владимира Бортко, а также Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

А в мае 2018 года киевский клуб Caribbean Club отменил концерт певца Виталия Козловского из-за его выступления в Москве 9 мая. Отмечалось, что решение приняло руководство клуба без давления с чьей-либо стороны.