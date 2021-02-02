Козловський поскаржився, що у Львові його обзивали "москалем"

Сталося це, за словами співака, ще в дитячому садку

Відомий український виконавець Віталій Козловський в інтервʼю ведучій Сніжані Єгоровій повідомив, що в дитинстві його ображали у Львові, де він у той час жив із батьками.

Відбувалося це, за словами співака, через те, що він розмовляв у дитячому садочку російською мовою.

"Коли я пішов у дитячий садок, у мене українська кульгала. І, прийшовши у дитячий садок, я, як будь-яка відкрита дитина, з усіма розмовляв так, як я розумів, як мене вчили вдома це робити. Я говорив російською. Мене всі називали "мocкaль", "ти мocкaль!". Я думав: "За що? Що поганого я зробив? Тільки тому, що я говорив російською?" — поділився спогадами Козловський.

Пізніше, за словами співака, йому вдалося адаптуватися в дитячому колективі. До того ж, зазначив Віталій, "травили" його за російську діти, а виховательки ставилися до нього добре.

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Раніше до Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони надійшов проект постанови, згідно з яким запропоновано ввести персональні санкції до кількох діячів українського та російського шоу-бізнесу. Проект постанови №9156 пропонував застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, а саме позбавити державних нагород України співачок Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, співака Віталія Козловського, кінорежисера Володимира Бортко, а також Філіпа Кіркорова та Миколу Баскова.

А в травні 2018 року київський клуб Caribbean Club скасував концерт співака Віталія Козловського через його виступи в Москві 9 травня. Зазначалося, що рішення ухвалило керівництво клубу без тиску з будь-чиєї сторони.