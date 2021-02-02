Nike представила кроссовки, которые можно надевать без помощи рук

В новой модели нет шнурков и их можно не касаться вообще, что актуально в период пандемии

Компания Nike озаботилась тем, чтобы исполнить мечту многих людей об обуви, которую можно снимать и надевать без помощи рук. Что особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда люди вообще стараются минимизировать прикосновения к чему-либо. Об этом пишет CNN.

Новая модель, названа Go Flyease. В ней нет шнурков, а надевать кроссовки без помощи рук можно из-за специальной натяжной ленты и подвижной подошве. Снимаются они также одним движением.

Новая модель начнет продаваться уже 15 февраля, стоимость составит 120 долларов. А Nike признались, что при создании новой модели вдохновлялись кроксами, обувью фирмы Crocs, которая стала популярна среди медработников именно благодаря тому, что ее легко снимать и надевать, не используя руки.

Новые кроссовки уже испытали известный телеведущий Джимми Феллон на своем телешоу и подтвердил, что надеваются они правда очень легко.

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Напомним, в 2019 году Nike выпустила самошнурующиеся кроссовки, вдохновленные моделью из культового фильма "Назад в будущее". Новые "умные" кроссовки Adapt BB должны были самозашнуровываться, приспосабливаться к стопе владельца и отслеживать его физическую активность. Управлялись они через мобильное приложение, или же с помощью двух кнопок по бокам подошвы. Иной способ их зашнуровать не предусмотрен. Первую партию раскупили за считанные часы.

Но уже через несколько дней после выпуска владельцы "умных" кроссовок стали жаловаться, что синхронизация с их гаджетами на Android пропала, в то время как с гаджетами на iOS такой проблемы не возникло.

Обувь за 350 долларов оказалась непригодна для носки. Сейчас кроссовки, оказавшиеся не совсем "умными", сняты с продажи.