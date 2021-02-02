Nike представила кросівки, які можна одягати без допомоги рук

У новій моделі немає шнурків і їх можна не торкатися взагалі, що актуально в період пандемії

Компанія Nike переймалася тим, щоб виконати мрію багатьох людей про взуття, яке можна знімати та одягати без допомоги рук. Що особливо актуально в період пандемії коронавірусу, коли люди взагалі намагаються мінімізувати дотики до будь-чого. Про це пише CNN.

Нова модель, названа Go Flyease. У ній немає шнурків, а одягати кросівки без допомоги рук можна через спеціальну натяжну стрічку та рухому підошву. Знімаються вони також одним рухом.

Нова модель почне продаватися вже 15 лютого, вартість складе 120 доларів. А Nike зізналися, що під час створення нової моделі надихалися кроксами, взуттям фірми Crocs, яке стало популярним серед медпрацівників саме завдяки тому, що їх легко знімати та одягати, не використовуючи руки.

Нові кросівки вже випробували відомий телеведучий Джиммі Феллон на своєму телешоу і підтвердив, що одягаються вони справді дуже легко.

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Нагадаємо, у 2019 році Nike випустила кросівки, які самі зашнуровуються, натхненні моделлю з культового фільму "Назад у майбутнє". Нові "розумні" кросівки Adapt BB повинні були самозашнуровуватися, пристосовуватися до стопи власника та відстежувати його фізичну активність. Керувалися вони через мобільний додаток, або ж за допомогою двох кнопок із боків підошви. Іншого спосібу їх зашнурувати не передбачено. Першу партію розкупили за лічені години.

Але вже через кілька днів після випуску власники "розумних" кросівок почали скаржитися, що синхронізація з їхніми гаджетами на Android зникла, водночас із гаджетами на iOS такої проблеми не виникло.

Взуття за 350 доларів виявилося непридатним для шкарпеток. Зараз кросівки, які опинилися не зовсім "розумними", зняті з продажу.