Младшая дочь Стива Джобса показала своего возлюбленного (фото)

Пара намекнула на свой роман еще в декабре прошлого года.

22-летняя Ив Джобс, дочь сооснователя корпорации Apple нашла свою любовь в лице 27-летнего американского исполнителя Гарри Хадсона, пишут иноСМИ.

О романе пара объявила в соцсетях еще в конце прошлого года, однако таблоиды обратили на это внимание только сейчас.

Влюбленные опубликовали в Instagram серию романтичных совместных кадров: какие-то из них были сделаны на фоне красивого заката, другие — во время прогулок, а один снимок был сделан по время совместного празднования Рождества.

Личная жизнь этих двоих всегда была под пристальным вниманием прессы. Например, Ив приписывали роман с актером Тимоти Шаламе. А вот Гарри ни с кем особо на глаза папарацци не попадался. Однако одно время он был очень дружен с семьей Кардашьян — Дженнер. Музыкант в 20 лет заболел лимфомой Ходжкина. Из-за онкологии ему пришлось сделать перерыв в творчестве. Однако он сумел победить болезнь и в 2018 году выпустил дебютный альбом.

Ив – младшая дочь Стива Джобса и его жены Лорен Пауэлл. Кроме нее, у пары еще были сын Рид и дочь Эрин. Девушка увлекается конным спортом, являясь профессиональной наездницей. В прошлом году она попробовала себя в качестве модели, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier.

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Некогда ее отец говорил в интервью, что эта "волевая и бесстрашная девочка когда-нибудь возглавит Apple, если не станет президентом США".

Напомним, бывшая возлюбленная Стива Джобса Кристин-Энн Бреннан, с которой создатель компании Apple встречался в колледже пока она не забеременела, написала книгу воспоминаний. Дочь Бреннан и Джобса родилась в 1978 году, но тот долго отрицал, что является ее отцом, хотя анализы это подтвердили.