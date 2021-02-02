Молодша дочка Стіва Джобса показала свого коханого (фото)

Пара натякнула на свій роман ще в грудні минулого року.

22-річна Ів Джобс, дочка співзасновника корпорації Apple, знайшла свою любов в особі 27-річного американського виконавця Гаррі Хадсона, пишуть іноземні ЗМІ.

Про роман пара оголосила в соцмережах ще в кінці минулого року, однак таблоїди звернули на це увагу тільки зараз.

Закохані опублікували в Instagram серію романтичних спільних кадрів: якісь з них були зроблені на тлі красивого заходу, інші — під час прогулянок, а один знімок був зроблений під час спільного святкування Різдва.

Особисте життя цих двох завжди було під пильною увагою преси. Наприклад, Ів приписували роман з актором Тімоті Шаламе. А ось Гаррі ні з ким особливо на очі папараці не попадався. Однак у свій час він був дуже дружний з родиною Кардашʼян — Дженнер. Музикант у 20 років захворів на лімфому Ходжкіна. Через онкологію йому довелося зробити перерву у творчості. Однак він зумів перемогти хворобу і у 2018 році випустив дебютний альбом.

Ів — молодша дочка Стіва Джобса і його дружини Лорен Пауелл. Крім неї, у пари ще були син Рід і дочка Ерін. Дівчина захоплюється кінним спортом, будучи професійною наїзницею. У минулому році вона спробувала себе в ролі моделі, знявшись у рекламній кампанії косметичного бренду Glossier.

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Колись її батько говорив в інтерв'ю, що ця "вольова і безстрашна дівчинка коли-небудь очолить Apple, якщо не стане президентом США".

Нагадаємо: колишня кохана Стіва Джобса Крістін-Енн Бреннан, з якою творець компанії Apple зустрічався в коледжі, поки вона не завагітніла, написала книгу спогадів. Дочка Бреннан і Джобса народилася в 1978 році, але той довго заперечував, що є її батьком, хоча аналізи це підтвердили.