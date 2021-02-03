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Белые паруса: Louis Vuitton открыл первое в мире кафе под своим брендом (фото, видео)

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Louis Vuitton, кафе, ресторан, Япония, фото, первый в мире ресторан Louis Vuitton
Фото: Instagram/Louis Vuitton

Над дизайном и кафе, и ресторана, которые находятся на четвертом этаже бутика, работали лучшие японские дизайнеры.

Модный дом Louis Vuitton открывает первое в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония, передает Haute Living.

Эти заведения появятся на четвертом этаже бутика. Там же будут коктейль-бар и открытая терраса.

Интерьеры кафе и ресторана были созданы дизайнерами в сотрудничестве с известным шеф-поваром Йосуге Суга, некогда протеже легендарного Жоэля Робюшона, владельца 32 звезд от Мишлен.

Над дизайном трудился японец Токудзин Ёсиока, основатель Objets Nomades. Ранее он уже сотрудничал с этим брендом, создав коллекцию аксессуаров для дома и путешествий.

Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан
Le Café V, Sugalabo V, Louis Vuitton, фото, интерьер, первый ресторан

 Над внешним видом здания работал Дзюн Аоки. Он решил отдать должное японским традициям: в дизайне магазина Osaka Midosuji он играл с городом, прилегающим к морю, с чистым, легким и воздушным ощущением белого цвета, а также с металлическими мотивами, черпая вдохновение из образа классического грузового корабля Higaki-Kaisen на воде. Поэтому магазин напоминает судно, плывущее по волнам.

Художник Кента Кобаяси создал уникальную, единственную в своем роде скульптуру в честь открытия, с искажениями жидких кристаллов и лентами, украшающими витрины бутиков яркими цветами, а Питер Марино соединил морскую эстетику с традиционной японской культурой. Он использовал деревянные полы, чтобы имитировать палубу корабля, обшитые деревом столбы и металлические потолки.

В интерьере много оттенков синего и зеленого цветов, а главный зал напоминает каюту судна.

Le Café V и Sugalabo V смогут похвастаться меню от Йосуге Суга, который готовит блюда из местных японских ингредиентов. Его флагманский токийский ресторан Sugalabo занимает 47-ю строчку рейтинга лучших ресторанов Азии The Worldʼs 50 Best Asia и 120-ю в мировом списке.

Рядом с коктейль-баром в Le Café V находится дверь, через которую можно попасть ресторан Sugalabo V. Там могут одновременно ужинать только несколько избранных посетителей, а места бронируются заранее.

Практика модных домов открывать рестораны – не нова. Так, под брендом Emporio Armani работает сеть кафе, а Giorgio Armаni владеет несколькими ресторанами. Два Tiffany Cafe работают в магазинах Tiffany & Co. в Лондоне и Нью-Йорке, а у У Ralph Lauren есть рестораны RL в Чикаго, Ralph в Париже и The Polo Bar в Нью-Йорке.

 