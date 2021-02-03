Белые паруса: Louis Vuitton открыл первое в мире кафе под своим брендом (фото, видео)

Над дизайном и кафе, и ресторана, которые находятся на четвертом этаже бутика, работали лучшие японские дизайнеры.

Модный дом Louis Vuitton открывает первое в мире кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V в своем новом четырехэтажном магазине в Осаке, Япония, передает Haute Living.

Эти заведения появятся на четвертом этаже бутика. Там же будут коктейль-бар и открытая терраса.

Интерьеры кафе и ресторана были созданы дизайнерами в сотрудничестве с известным шеф-поваром Йосуге Суга, некогда протеже легендарного Жоэля Робюшона, владельца 32 звезд от Мишлен.

Над дизайном трудился японец Токудзин Ёсиока, основатель Objets Nomades. Ранее он уже сотрудничал с этим брендом, создав коллекцию аксессуаров для дома и путешествий.

Над внешним видом здания работал Дзюн Аоки. Он решил отдать должное японским традициям: в дизайне магазина Osaka Midosuji он играл с городом, прилегающим к морю, с чистым, легким и воздушным ощущением белого цвета, а также с металлическими мотивами, черпая вдохновение из образа классического грузового корабля Higaki-Kaisen на воде. Поэтому магазин напоминает судно, плывущее по волнам.

Художник Кента Кобаяси создал уникальную, единственную в своем роде скульптуру в честь открытия, с искажениями жидких кристаллов и лентами, украшающими витрины бутиков яркими цветами, а Питер Марино соединил морскую эстетику с традиционной японской культурой. Он использовал деревянные полы, чтобы имитировать палубу корабля, обшитые деревом столбы и металлические потолки.

В интерьере много оттенков синего и зеленого цветов, а главный зал напоминает каюту судна.

[ + – ]

[ + – ]

Le Café V и Sugalabo V смогут похвастаться меню от Йосуге Суга, который готовит блюда из местных японских ингредиентов. Его флагманский токийский ресторан Sugalabo занимает 47-ю строчку рейтинга лучших ресторанов Азии The Worldʼs 50 Best Asia и 120-ю в мировом списке.

Рядом с коктейль-баром в Le Café V находится дверь, через которую можно попасть ресторан Sugalabo V. Там могут одновременно ужинать только несколько избранных посетителей, а места бронируются заранее.

[ + – ]

Практика модных домов открывать рестораны – не нова. Так, под брендом Emporio Armani работает сеть кафе, а Giorgio Armаni владеет несколькими ресторанами. Два Tiffany Cafe работают в магазинах Tiffany & Co. в Лондоне и Нью-Йорке, а у У Ralph Lauren есть рестораны RL в Чикаго, Ralph в Париже и The Polo Bar в Нью-Йорке.