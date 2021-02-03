Білі вітрила: Louis Vuitton відкрив першу у світі кав'ярню під своїм брендом (фото, відео)

Над дизайном і кавʼярні, і ресторану, які розташовані на четвертому поверсі бутику, працювали кращі японські дизайнери.

Модний будинок Louis Vuitton відкриває першу у світі кавʼярню Le Café V і ресторан Sugalabo V у своєму новому чотириповерховому магазині в Осаці, Японія, передає Haute Living.

Ці заклади зʼявляться на четвертому поверсі бутику. Там же будуть коктейль-бар і відкрита тераса.

Інтерʼєри кавʼярні та ресторану були створені дизайнерами у співпраці з відомим шеф-кухарем Йосуге Суга, колись протеже легендарного Жоеля Робюшона, власника 32 зірок від Мішлен.

Над дизайном трудився японець Токудзін Есіока, засновник Objets Nomades. Раніше він уже співпрацював з цим брендом, створивши колекцію аксесуарів для дому та подорожей.

Над зовнішнім виглядом будівлі працював Дзюн Аокі. Він вирішив віддати належне японським традиціям: у дизайні магазину Osaka Midosuji він грав з містом, прилеглим до моря, з чистим, легким і повітряним відчуттям білого кольору, а також з металевими мотивами, черпаючи натхнення з образу класичного вантажного корабля Higaki-Kaisen на воді. Тому магазин нагадує судно, що пливе на хвилях.

Художник Кента Кобаясі створив унікальну, єдину у своєму роді скульптуру на честь відкриття, зі спотвореннями рідких кристалів і стрічками, що прикрашають вітрини бутиків яскравими квітами, а Пітер Марино поєднав морську естетику з традиційною японською культурою. Він використовував деревʼяні підлоги, щоб імітувати палубу корабля, обшиті деревом стовпи і металеві стелі.

В інтерʼєрі багато відтінків синього і зеленого кольорів, а головний зал нагадує каюту судна.

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Le Café V і Sugalabo V зможуть похвалитися меню від Йосуге Суга, який готує страви з місцевих японських інгредієнтів. Його флагманський токійський ресторан Sugalabo посідає 47-й рядок рейтингу кращих ресторанів Азії The Worldʼs 50 Best Asia і 120-ий у світовому списку.

Поруч з коктейль-баром в Le Café V розташовані двері, через які можна потрапити до ресторану Sugalabo V. Там можуть одночасно вечеряти лише кілька обраних відвідувачів, а місця бронюються заздалегідь.

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Практика модних будинків відкривати ресторани — не нова. Так, під брендом Emporio Armani працює мережа кавʼярень, а Giorgio Armаni володіє декількома ресторанами. Два Tiffany Cafe працюють у магазинах Tiffany & Co. в Лондоні та Нью-Йорку, а в У Ralph Lauren є ресторани RL у Чикаго, Ralph у Парижі і The Polo Bar у Нью-Йорку.