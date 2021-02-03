Ученые научили шпинат выявлять мины и отправлять электронные сообщения

По мнению инженеров, внедрение нанотехнологий, способных превращать листья растений в датчики, поможет в дальнейшем преодолеть "языковой барьер" между флорой и людьми.

Сотрудники Массачусетского технологического института (США) с помощью передовых технологий научили шпинат искать мины и отправлять уведомления об этом по электронной почте, передает Euronews.

Технология под названием "растительная нанобионика" является частью исследований, которые включают в себя разработку электронных компонентов и систем на предприятиях. Она дает растениям новые возможности, превратив их листья в датчики, заверяют американские инженеры,

Ученые объяснили, как же шпинат "ищет" мины. Оказывается, когда корни растения чувствуют присутствие в грунтовых водах нитроароматических соединений, которые часто встречаются во взрывчатых веществах, таких как наземные мины, углеродные нанотрубки в их листьях излучают сигнал. Инфракрасная камера считывает его и отправляет ученым электронное сообщение по беспроводной сети.

По аналогичному принципу шпинат может сигнализировать о загрязнении окружающей среды. Например, компания Strano, изменив способ фотосинтеза растений, научила их выявлять оксид азота. Он выделяется в результате горения и загрязняет окружающую среду.

Шпинат был выбран для исследований из-за обилия в нем железа и азота, которые являются важными элементами в соединениях, действующих, как катализаторы. Исследователи должны были вымыть, выдавить сок и измельчить шпинат в порошок, превратив его из съедобной формы в нанолисты, пригодные для этого процесса.

По словам профессора Майкла Страно, руководившего исследованием, у растений – разветвленная корневая система, с помощью которой они постоянно отбирают пробы воды и самостоятельно обеспечивают перенос воды в листья. В перспективе ученые могут использовать растения в качестве химиков-аналитиков.

"Это новая демонстрация того, как мы преодолели коммуникационный барьер между растениями и людьми", — добавляет он.

Профессор не намерен останавливаться на полученных результатах.

"Растения очень чувствительны к окружающей среде. Они знают, что будет засуха, задолго до нас. Они могут обнаруживать небольшие изменения свойств почвы и водного потенциала. Если мы подключимся к ним химическим сигнальным путям, мы получим доступ к огромному количеству информации", – уверен ученый.

Тем временем британские ученые вывели растения, наделенные способностью биолюминесценции. По мнению создателей, светящиеся растения могут послужить не только эффектным декоративным элементом, но и помочь в научных исследованиях.