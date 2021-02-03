Вчені навчили шпинат виявляти міни і відправляти електронні повідомлення

На думку інженерів, впровадження нанотехнологій, здатних перетворювати листя рослин на датчики, допоможе надалі подолати "мовний бар'єр" між флорою та людьми.

Співробітники Массачусетського технологічного інституту (США) за допомогою передових технологій навчили шпинат шукати міни та відправляти повідомлення про це електронною поштою, передає Euronews.

Технологія під назвою "рослинна нанобіоніка" є частиною досліджень, які включають в себе розробку електронних компонентів і систем на підприємствах. Вона дає рослинам нові можливості, перетворивши їх листя в датчики, запевняють американські інженери,

Вчені пояснили, як же шпинат "шукає" міни. Виявляється, коли коріння рослини відчувають присутність в грунтових водах нітроароматичних з'єднань, які часто зустрічаються у вибухових речовинах, таких як наземні міни, вуглецеві нанотрубки в їх листі випромінюють сигнал. Інфрачервона камера зчитує його і відправляє вченим електронне повідомлення бездротовою мережею.

За аналогічним принципом шпинат може сигналізувати про забруднення навколишнього середовища. Наприклад, компанія Strano, змінивши спосіб фотосинтезу рослин, навчила їх виявляти оксид азоту. Він виділяється унаслідок горіння і забруднює навколишнє середовище.

Шпинат був обраний для досліджень через велику кількість в ньому заліза і азоту, які є важливими елементами в з'єднаннях, що діють, як каталізатори. Дослідники повинні були вимити, вичавити сік і подрібнити шпинат в порошок, перетворивши його з їстівної форми в нанолисти, придатні для цього процесу.

За словами професора Майкла Страно, який керував дослідженням, у рослин — розгалужена коренева система, за допомогою якої вони постійно відбирають проби води і самостійно забезпечують перенесення води в листя. У перспективі вчені можуть використовувати рослини як хіміків-аналітиків.

"Це нова демонстрація того, як ми подолали комунікаційний бар'єр між рослинами і людьми", — додає він.

Професор не має наміру зупинятися на отриманих результатах.

"Рослини дуже чутливі до навколишнього середовища. Вони знають, що буде посуха, задовго до нас. Вони можуть виявляти невеликі зміни властивостей грунту і водного потенціалу. Якщо ми підключимося до них хімічним сигнальним шляхам, ми отримаємо доступ до величезної кількості інформації", — упевнений вчений.

Тим часом британські вчені вивели рослини, наділені здатністю біолюмінесценції. На думку творців, рослини, що світяться, можуть послужити не тільки ефектним декоративним елементом, але і допомогти в наукових дослідженнях.