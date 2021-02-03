Спала с Черчиллем и скупала обувь: портрет скандальной тети модели Кары Делевинь пойдет с молотка

Виконтесса Дорис Каслросс возмущала высшее общество в ХХ веке и скончалась в роскошном отеле от передозировки снотворного

На аукцион Christieʼs выставили портрет близкой родственницы известной супермодели и актрисы Кары Делевинь. Так, как и Кара, виконтесса Дорис Каслросс в свое время изрядно скандализировала высший свет Лондона. Продает портрет отец модели – застройщик Чарльз Делевинь. Об этом пишет Daily Mail.

Предположительно, портрет виконтессы кисти сэра Джона Лавери уйдет с молотка не менее,ч ем за полмиллиона фунтов. Дорис в свое время была известна тем, что была любовницей премьер-министра Уинстона Черчилля, а также его сына Рэндольфа. А еще тем, что за один поход по магазинам умудрялась покупать по 250 пар дорогой обуви, потому что не надевала одни и те же туфли более трех раз.

[ + – ] Портрет Дорис Каслросс, родственницы супермодели Кары Делевинь

Дорис работала горничной, медсестрой и хористкой и умудрилась выйти замуж за виконта Каслросса, не смотря на протесты его родни. Она получила титул и положение в обществе, а также стала одной из самых заметных фигур на светской сцене Лондона после Первой мировой войны. Впрочем, со временем виконт все же с ней развелся, хоть они поддерживали близкие отношения всю жизнь и даже подумывали поженится повторно.

Ходили легенды о количестве ее любовников и о ее манере спрашивать у нового партнера, не спали ли они ранее, потому что она могла забыть его лицо. Посещать организованные Дорис вечеринки было одновременно престижно и скандально. У тогдашнего принца Уэльского даже возник конфликт с отцом, королем Георгом V даже возник конфликт, когда монарх узнал, что тот бывал на вечерах у Дорис.

[ + – ] Дорис Каслросс в Палм-бич

Дорис также была любовницей известного фотографа Сесила Битона, несмотря на то, что он был геем, и имела связь с известной американской светской львицей Марго Хоффман, которая купила для нее палаццо в Венеции.

Также, по слухам у нее был роман с аристократом Освальдом Мосли, основателем Британского союза фашистов.

[ + – ] Дорис Каслросс, родственница Кары Делевинь

Впрочем, с началом Второй мировой войны Дорис оказалась в затруднительном положении, растратила все свое состояние и в 42 года, в 1942 году скончалась от передозировки снотворного в номере отеля Rochester в Лондоне.

В аукционном доме Christieʼs считают, что столь интересная предыстория портрета, изображающего Дорис во время ее визита в Палм-бич, обеспечит должный ажиотаж на торгах.