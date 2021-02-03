Спала з Черчиллем і скуповувала взуття: портрет скандальної тітки моделі Кари Делевінь піде з молотка

Віконтеса Доріс Каслросс обурювала вищий світ у ХХ столітті і померла в розкішному готелі від передозування снодійного

На аукціон Christie's виставили портрет близької родички відомої супермоделі та акторки Кари Делевінь. Так, як і Кара, віконтеса Доріс Каслросс свого часу неабияк скандалізувати вищий світ Лондона. Продає портрет батько моделі — забудовник Чарльз Делевінь. Про це пише Daily Mail.

Імовірно, портрет віконтеси сера Джона Лавера піде з молотка не менше, ніж за півмільйона фунтів. Доріс свого часу була відома тим, що була коханкою прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, а також його сина Рендольфа. А ще тим, що за один похід по магазинах примудрялася купувати по 250 пар дорогого взуття, тому що не одягала одні і ті ж туфлі більше трьох разів.

[ + – ] Портрет Доріс Каслросс, родички супермоделі Кари Делевінь

Доріс працювала покоївкою, медсестрою і хористкою і примудрилася вийти заміж за віконта Каслросса, не зважаючи на протести його рідні. Вона отримала титул і положення в суспільстві, а також стала однією з найпомітніших фігур на світській сцені Лондона після Першої світової війни. Втім, з часом віконт з нею розлучився, хоч вони підтримували близькі стосунки все життя і навіть подумували одружитися повторно.

Ходили легенди про кількість її коханців і про її манеру питати в нового партнера, чи не спали вони раніше, тому що вона могла забути його обличчя. Відвідувати організовані Доріс вечірки було одночасно престижно і скандально. У тодішнього принца Уельського навіть виник конфлікт з батьком, королем Георгом V, коли монарх дізнався, що той бував на вечорах у Доріс.

[ + – ] Доріс Каслросс у Палм-біч

Доріс також була коханкою відомого фотографа Сесіла Бітона, незважаючи на те, що він був геєм, і мала зв'язок з відомою американською світською левицею Марго Хоффман, яка купила для неї палац у Венеції.

Також, за чутками, у неї був роман з аристократом Освальдом Мослі, засновником Британського союзу фашистів.

[ + – ] Доріс Каслросс, родичка Кари Делевінь

Втім, з початком Другої світової війни Доріс опинилася в скрутному становищі, розтратила весь свій статок і в 42 роки, в 1942 році померла від передозування снодійного в номері готелю Rochester у Лондоні.

В аукціонному домі Christie's вважають, що настільки цікава передісторія портрета, який зображує Доріс під час її візиту в Палм-біч, забезпечить належний ажіотаж на торгах.