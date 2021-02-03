Полоска, клетка и цветы: семь самых трендовых принтов весны 2021

До весны осталось меньше месяца, так что дизайнеры предлагают разобраться с тем, какой принт будет популярен весной 2021 года

Не смотря на пандемию коронавируса, которая ввергла модную индустрию в кризис и ввела в моду маски и антисептики, дизайнеры все же нашли в себе силы разобраться с весенними трендами и представили топ-7 самых популярных принтов весны 2021 года. Об этом пишет Cosmopolitan.

Самые популярные принты грядущей весны определили, как дизайнеры модных домов, так и звезды street-style, которые уже начали подбирать гардероб.

Стоит отметить, что принты могут сделать даже повседневний образ интересным и небанальным.

Шахматная клетка

Популярность клетки спровоцировал нашумевший сериал "Ход королевы" от Netflix. Бет, роль которой исполнила Аня Тейлор-Джой, отлично играла в шахматы и прекрасно подбирала наряды. Так что тренд этой весны – баталии за шахматной доской в соответствующем наряде.

Tie Dye

Дословно – "завяжи и окрась", старинный способ окраски одежды. Ткань перетягивают в нужных местах, а затем опускают в кипящую краску. Затем достают, остужают и разматывают — на месте затяжек остаются полоски оригинальной ткани (чаще всего белые) согласно заданному рисунку, остальная же ткань приобретает цвет краски. Метод назвали tie-dye на Западе в конце 1960-х — начале 1970-х годов благодаря движению хиппи. Самой модной росписью среди "детей цветов" был радужный принт (иногда с изображением конопляного листа) и символика эзотерических мандал.

Вертикальная полоска

Исторически считается, что вертикальная полоска зрительно вытягивает фигуру и придает ей стройность. Причем полоски могут быть разной толщины.

Цветочный принт

Традиционно, цветочный принт считается расцветкой на лето, однако дизайнеры считают, что то, что было хорошо весной 2020-го, будет модно и в 2021-м. И чем раньше, тем лучше.

Как ковер

Уютный принт, как на бабушкином ковре, или на старинном гобелене. Дизайнеры уже предлагали модникам заворачиваться в одеяло. Теперь дошла очередь до ковров.

Надписи и лозунги

2020 год, да и начало 2021 прошел под грифом частых демонстраций и протестов. Так что для тех, кто хочет высказаться, но не желает ходить с плакатом, дизайнеры предлагают превратить в плакат себя. Надпись может призывать к чему угодно, главное, чтобы бросалась в глаза.

Горошек

Милый и такой романтичный горошек (polka dot) по-прежнему остается в тренде, из сезона в сезон меняется только размер горошин. Для весенне-летнего сезона дизайнеры Celine, Prada и Balenciaga предлагают умеренные горошины в традиционной черно-белой версии.