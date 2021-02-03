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Полоска, клетка и цветы: семь самых трендовых принтов весны 2021

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мода, стритстайл
Фото: The Trend Spotter

До весны осталось меньше месяца, так что дизайнеры предлагают разобраться с тем, какой принт будет популярен весной 2021 года

Не смотря на пандемию коронавируса, которая ввергла модную индустрию в кризис и ввела в моду маски и антисептики, дизайнеры все же нашли в себе силы разобраться с весенними трендами и представили топ-7 самых популярных принтов весны 2021 года. Об этом пишет Cosmopolitan.

Самые популярные принты грядущей весны определили, как дизайнеры модных домов, так и звезды street-style, которые уже начали подбирать гардероб.

Стоит отметить, что принты могут сделать даже повседневний образ интересным и небанальным.

Шахматная клетка

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Популярность клетки спровоцировал нашумевший сериал "Ход королевы" от Netflix. Бет, роль которой исполнила Аня Тейлор-Джой, отлично играла в шахматы и прекрасно подбирала наряды. Так что тренд этой весны – баталии за шахматной доской в соответствующем наряде.

Tie Dye

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Дословно – "завяжи и окрась", старинный способ окраски одежды. Ткань перетягивают в нужных местах, а затем опускают в кипящую краску. Затем достают, остужают и разматывают — на месте затяжек остаются полоски оригинальной ткани (чаще всего белые) согласно заданному рисунку, остальная же ткань приобретает цвет краски. Метод назвали tie-dye на Западе в конце 1960-х — начале 1970-х годов благодаря движению хиппи. Самой модной росписью среди "детей цветов" был радужный принт (иногда с изображением конопляного листа) и символика эзотерических мандал.

Вертикальная полоска

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Исторически считается, что вертикальная полоска зрительно вытягивает фигуру и придает ей стройность. Причем полоски могут быть разной толщины.

Цветочный принт

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Традиционно, цветочный принт считается расцветкой на лето, однако дизайнеры считают, что то, что было хорошо весной 2020-го, будет модно и в 2021-м. И чем раньше, тем лучше.

Как ковер

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Уютный принт, как на бабушкином ковре, или на старинном гобелене. Дизайнеры уже предлагали модникам заворачиваться в одеяло. Теперь дошла очередь до ковров.

Надписи и лозунги

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

2020 год, да и начало 2021 прошел под грифом частых демонстраций и протестов. Так что для тех, кто хочет высказаться, но не желает ходить с плакатом, дизайнеры предлагают превратить в плакат себя. Надпись может призывать к чему угодно, главное, чтобы бросалась в глаза.

Горошек

тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021
тренды, мода, принты, цветы, горошек, вертикальная полоска, весна 2021

Милый и такой романтичный горошек (polka dot) по-прежнему остается в тренде, из сезона в сезон меняется только размер горошин. Для весенне-летнего сезона дизайнеры Celine, Prada и Balenciaga предлагают умеренные горошины в традиционной черно-белой версии.