Смужка, клітка і квіти: сім найтрендовіших принтів весни 2021

До весни залишилося менше місяця, тому дизайнери пропонують розібратися з тим, який принт буде популярний навесні 2021 року

Незважаючи на пандемію коронавірусу, яка довела модну індустрію до кризи і ввела в моду маски і антисептики, дизайнери все ж знайшли у собі сили розібратися з весняними трендами і представили топ-7 найпопулярніших принтів весни 2021 року. Про це пише Cosmopolitan.

Найпопулярніші принти прийдешньої весни визначили як дизайнери модних будинків, так і зірки street-style, які вже почали підбирати гардероб.

Варто зазначити, що принти можуть зробити навіть повсякденний образ цікавим та небанальним.

Шахова клітка

Популярність клітки спровокував гучний серіал "Хід королеви" від Netflix. Бет, роль якої виконала Аня Тейлор-Джой, відмінно грала в шахи і прекрасно підбирала вбрання. Тому тренд цієї весни — баталії за шахівницею у відповідному вбранні.

Tie Dye

Дослівно — "зав'яжи і пофарбуй", старовинний спосіб забарвлення одягу. Тканину перетягують в потрібних місцях, а потім опускають в киплячу фарбу. Потім дістають, остуджують і розмотують — на місці затяжок залишаються смужки оригінальної тканини (найчастіше білі) згідно заданого малюнку, решта ж тканина набуває кольору фарби. Метод назвали tie-dye на Заході в кінці 1960-х — початку 1970-х років завдяки руху хіпі. Наймоднішим розписом серед "дітей квітів" був райдужний принт (іноді із зображенням конопляного листа) і символіка езотеричних мандал.

Вертикальна смужка

Історично вважається, що вертикальна смужка візуально витягує фігуру і надає їй стрункості. До того ж смужки можуть бути різної товщини.

Квітковий принт

Традиційно, квітковий принт вважається літнім, однак дизайнери вважають, що те, що було добре навесні 2020-го, буде модним і у 2021-му. І чим раніше, тим краще.

Як килим

Затишний принт, як на бабусиному килимі, або на старовинному гобелені. Дизайнери вже пропонували модникам завертатися в ковдру. Тепер дійшла черга до килимів.

Написи і гасла

2020 рік, та й початок 2021 пройшов під грифом частих демонстрацій і протестів. Тому для тих, хто хоче висловитися, але не бажає ходити з плакатом, дизайнери пропонують перетворити в плакат себе. Напис може закликати до чого завгодно, головне, щоб кидалася в очі.

Горошок

Милий і такий романтичний горошок (polka dot) як і раніше залишається в тренді, з сезону в сезон змінюється тільки розмір горошин. Для весняно-літнього сезону дизайнери Celine, Prada і Balenciaga пропонують помірні горошини в традиційній чорно-білій версії.