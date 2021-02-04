Жертвы моды: в Нью-Йорке налетчики ограбили магазин Chanel и украли сумок на 165 тысяч долларов

Дерзкое ограбление произошло днем, на глазах покупателей и продавцов

В Нью-Йорке произошло ограбление в стиле Chanel: четверо грабителей совершили молниеносный налет на модный бутик в Сохо посреди белого дня и украли женские сумки. Предварительно, стоимость похищенного оценивается в 165 тысяч долларов. Об этом пишет New York Post.

Момент ограбления был снят одной из посетительниц. Четверо грабителей в масках и капюшонах ворвались в магазин, причем двое придерживали дверь, а двое хватали с полок сумочки. Причем отдавали предпочтение небольшим ридикюлям, которых унести можно больше.

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Охранница магазина предупредила грабителей, что вооружена. На что один из грабителей продемонстрировал ей свой пистолет и спросил: "Что ты собираешься делать, пристрелить меня?".

Все ограбление заняло не более минуты. Грабители скрылись на поджидавшем их автомобиле Audi без номеров. Ведется розыск. Но в полиции уже заявили, что пока никого не задержали.

[ + – ] Магаазин Chanel после ограбления/Все фото: New York Post

Напомним, во время протестов в США, начавшихся из-за смерти афроамериканца Флойда Джорджа, убитого полицией в Миннеаполисе, модные магазины в Сохо, Нью-Йорк, стали одной из главных целей грабителей. После того, как бутики разграбили, они долгое время стояли закрытыми, а владельцы приняли решение заколотить витрины фанерой. Ограждения и фанеру сняли после того, как протесты утихли. Однако, как видно, несколько поспешили.