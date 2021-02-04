Жертви моди: у Нью-Йорку грабіжники пограбували магазин Chanel і вкрали сумки на 165 тисяч доларів

Зухвале пограбування сталося вдень, на очах покупців і продавців.

У Нью-Йорку відбулося пограбування в стилі Chanel: четверо грабіжників здійснили блискавичний наліт на модний бутик у Сохо посеред білого дня та вкрали жіночі сумки. Попередньо, вартість викраденого оцінюється в 165 тисяч доларів. Про це пише New York Post.

Момент пограбування був знятий однією з відвідувачок. Четверо грабіжників у масках і капюшонах увірвалися до магазину, причому двоє притримували двері, а двоє хапали з полиць сумочки. Водночас віддавали перевагу невеликим ридикюля, яких можна забрати якомога більше.

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Охоронниця магазину попередила грабіжників, що озброєна. На що один із грабіжників продемонстрував їй свій пістолет і запитав: "Що ти збираєшся робити, пристрелити мене?".

Усі пограбування тривали не більше хвилини. Грабіжники втекли на автомобілі Audi, який чекав їх, без номерів. Ведеться розшук. Але в поліції вже заявили, що поки нікого не затримали.

[ + – ] Магазин Chanel після пограбування/Усі фото: New York Post

Нагадаємо, під час протестів у США, які почалися через смерть афроамериканця Флойда Джорджа, убитого поліцією в Міннеаполісі, модні магазини в Сохо, Нью-Йорці, стали однією з головних цілей грабіжників. Після того, як бутики розграбували, вони довгий час стояли закритими, а власники ухвалили рішення закрити вітрини фанерою. Огорожі та фанеру зняли після того, як протести вщухли. Однак, як видно, дещо поспішили.