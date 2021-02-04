"Интерес к особняку был невероятным": дом из "Молчания ягнят" продали за 290 тысяч долл

Риэлторы говорят, что фанаты фильма будут "в восторге от того, что планируется сделать с домом".

В США продали дом, в котором кинорежиссер Джонатан Демми в 1991 году снимал эпизоды культового триллера "Молчание ягнят". Особняк, в котором по сюжету жил и истязал своих жертв маньяк Буффало Билл, неизвестный покупатель купил за 290 тысяч долларов (около 8 миллионов гривен).

Об этом свидетельствуют данные в американской базе недвижимости Zillow.

По оценке риэлторов, рыночная стоимость дома в небольшом городе в штате Пенсильвания, составляет 298,5 тысячи долларов. Таким образом, покупателю удалось приобрести объект с небольшой скидкой.

Продажей недвижимости занималось агентство Berkshire Hathaway HomeServices. Специально для покупателей одна из риелторов опубликовала в своем Instagram-аккаунте 3D-тур по известному у киноманов дому.

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Объект был выставлен на продажу осенью 2020-го. По словам риелтора, интерес к нему был невероятным.

"Мы получили 6 предложений в течение двух недель после того, как дом был выставлен на продажу, и несколько предложений поступило от киноманов из других штатов!", – написала риэлтор в своем Instagram.

Имя покупателя не раскрывается, однако известно, что в нем будет жить большая семья.

Брокер также намекнула, что фанаты "Молчания ягнят" будут "в восторге от того, что планируется сделать с домом".

"Молчание ягнят" в 1991 году получил сразу пять "Оскаров", до этого такое удавалось лишь двум фильмам: лучший фильм, лучшая мужская роль (Энтони Хопкинс), лучшая женская роль (Джоди Фостер), лучший режиссер (Джонатан Демми), лучший адаптированный сценарий (Тед Талли).

Отметим, в прошлом году телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса" — сиквелом фильма "Молчание ягнят". Действие сериала происходят после описанных в "Молчании ягнят" событий.