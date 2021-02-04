"Інтерес до маєтка був неймовірним": будинок із "Мовчання ягнят" продали за 290 тисяч доларів

Ріелтори кажуть, що фанати фільму будуть "у захваті від того, що планують зробити з будинком".

У США продали будинок, в якому кінорежисер Джонатан Деммі в 1991 році знімав епізоди культового трилера "Мовчання ягнят". Маєток, в якому за сюжетом жив і катував своїх жертв маніяк Буффало Білл, невідомий покупець купив за 290 тисяч доларів (майже 8 мільйонів гривень).

Про це свідчать дані в американській базі нерухомості Zillow.

За оцінкою ріелторів, ринкова вартість будинку в невеликому місті в штаті Пенсільванія, становить 298,5 тисячі доларів. Таким чином, покупцеві вдалося придбати об'єкт із невеликою знижкою.

Продажем нерухомості займалося агентство Berkshire Hathaway HomeServices. Спеціально для покупців одна з ріелторок опублікувала в своєму Instagram-акаунті 3D-тур відомим серед кіноманів будинком.

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Об'єкт був виставлений на продаж восени 2020 року. За словами ріелторки, інтерес до нього був неймовірним.

"Ми отримали 6 пропозицій протягом двох тижнів після того, як будинок був виставлений на продаж, і кілька пропозицій надійшло від кіноманів з інших штатів!", — написала ріелторка в своєму Instagram.

Ім'я покупця не розкривається, проте відомо, що в ньому буде жити велика сім'я.

Брокер також натякнула, що фанати "Мовчання ягнят" будуть "у захваті від того, що планують зробити з будинком".

"Мовчання ягнят" в 1991 році отримав відразу п'ять "Оскарів", до цього таке вдавалося лише двом фільмам: кращий фільм, краща чоловіча роль (Ентоні Гопкінс), краща жіноча роль (Джоді Фостер), кращий режисер (Джонатан Деммі), кращий адаптований сценарій (Тед Таллі).

Зазначимо, минулого року телеканал CBS почав роботу над серіалом "Кларисса" — сиквелом фільму "Мовчання ягнят". Дії серіалу відбуваються після описаних у "Мовчанні ягнят" подій.