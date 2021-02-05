Эдди Мерфи возвращается на экраны: премьера "Поездки в Америку 2" состоится в марте

Фильм обойдет показы в кинотеатрах и сразу выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Продолжение популярной киноленты "Поездка в Америку 2" выходит в мир спустя 33 года. Премьера комедии состоится 5 марта. Об этом сообщает IndieWire.

Сюжет фильма продолжит действия первой части, которая завершилась свадьбой главных героев. Много лет спустя, после поездки в США и восхождения на трон Аким (героя Эдди Мерфи) узнает, что у него появляется внебрачный сын. Поэтому Аким и его советник Сэмми, которого сыграл Арсенио Холлл, отправляются в США еще раз, чтобы увидеть внебрачного сына и сделать его наследником в королевстве Замунд.

Из-за пандемии коронавируса, премьера фильма состоится сразу на стриминговом сервисе, а не в кинотеатрах. Права на ленту Amazon выкупили у Paramount Pictures за 125 миллионов долларов. Они занимались производством фильма и съемками. Бюджет комедии составил 60 миллионов долларов.

Отмечается, что в киноленту вернутся практически все актеры из первой части — Эдди Мерфи (Аким), Арсенио Холла (Сэмми), Шери Хидли (Лиза Мак-Даввел) и Джеймса Эрла Джонса (Джаффе Джоффер). Из новых актеров в сиквеле появятся Уэсли Снайпс, Лесли Джонс, Кики Лейн, Джермейн Фоулер, Трейси Морган и другие актеры.

[ + – ] Оригинальный трейлер

[ + – ] Трейлер на русском

Режиссером фильма выступил оскароносный Крейг Брюэр. Сценарий написал Кений Баррис.

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что Эдди Мерфи работает над продолжением ленты "Поездка в Америку".