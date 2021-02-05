Едді Мерфі повертається на екрани: прем'єра "Поїздки в Америку 2" відбудеться в березні

Фільм обійде покази в кінотеатрах і відразу вийде на стримінговому сервісі Amazon Prime Video.

Продовження популярної кінострічки "Поїздка в Америку 2" виходить у світ через 33 роки. Прем'єра комедії відбудеться 5 березня. Про це повідомляє IndieWire.

Сюжет фільму продовжить дії першої частини, яка завершилася весіллям головних героїв. Через багато років, після поїздки в США і сходження на трон Акім (герой Едді Мерфі) дізнається, що в нього з'являється позашлюбний син. Тому Акім і його радник Семмі, якого зіграв Арсеніо Холл, відправляються в США ще раз, щоб побачити позашлюбного сина і зробити його спадкоємцем в королівстві Замунд.

Через пандемію коронавірусу прем'єра фільму відбудеться відразу на стримінговому сервісі, а не в кінотеатрах. Права на стрічку Amazon викупили в Paramount Pictures за 125 мільйонів доларів. Вони займалися виробництвом фільму та зйомками. Бюджет комедії становить 60 мільйонів доларів.

Зазначається, що в кінострічку повернуться практично всі актори з першої частини — Едді Мерфі (Якім), Арсеніо Холл (Семмі), Шері Хідлі (Ліза Мак-Даввел) і Джеймс Ерл Джонс (Джаффе Джоффер). З нових акторів у сиквелі з'являться Веслі Снайпс, Леслі Джонс, Кікі Лейн, Джермейн Фоулер, Трейсі Морган та інші актори.

[ + – ] оригінальний трейлер

[ + – ] Трейлер російською

Режисером фільму виступив оскароносний Крейг Брюер. Сценарій написав Кеній Барріс.

Нагадаємо: у січні 2019 року стало відомо, що Едді Мерфі працює над продовженням стрічки "Поїздка в Америку".