Певица Фиби Бриджерс написала о "комнате изнасилований" в доме Мэрилина Мэнсона

По словам артистки, после визита в дом своего кумира еще подростком она перестала быть его поклонницей.

На 52-летного певца Мэрилина Мэнсона, которого недавно сразу несколько женщин обвинили в сексуальном, физическом и психологическом насилии, свалилась новая неприятность в лице 26–летней певицы Фиби Бриджерс.

На своей странице в Twitter номинантка на премию "Грэмми" рассказала о том, как когда-то артист показывал ей «комнату для изнасилований».

"Я ходила в дом Мэрилина Мэнсона, когда была подростком, с друзьями. Я была большой поклонницей. Он называл комнату в своем доме "комнатой для изнасилований". Я думала, что это просто его ужасное чувство юмора мальчишки. Я перестала быть фанатом. Я поддерживаю всех, кто выступил", – написала она.

В комментарии СМИ артистка добавила, что лейбл Мэнсона знал все, как знали руководство и группа. А теперь, когда вспыхнул скандал, все начали дистанцироваться, притворяться шокированным и напуганными, что, по словам Фиби выглядит "чертовски жалко".

Этот твит появился буквально сразу после заявления бывшей жены Мэнсона Диты фон Тиз, которая сообщила, что за семь лет совместной жизни ничего подобного по отношению к ней Мэрилин не осуществлял, поэтому ее опыт противоречит тому, что говорят о нем другие женщины. Она добавила, что отношения прекратились из-за наркозависимости и неверности артиста.

"Очевидно, что мои жизнь и творчество являются для споров, но последние обвинения – это ужасное искажение реальности. Мои интимные отношения всегда были полностью согласованны с партнерами. Независимо от того, как и зачем, другие предпочитают искажать прошлое, а не видеть правду", – написал в свое оправдание сам певец на странице в Instagram.

Фото: Marilyn Manson/Instagram

Первой в издевательствах и насилии обвинила Мэрилина Мэнсона его бывшая девушка – 33-летняя актриса Эван Рейчел Вуд, известная по ролям в сериалах "Настоящая кровь" и "Мир Дикого Запада".

После публикации Вуд с обвинениями в адрес Мэнсона выступили еще четыре женщины, которые опубликовали собственные обвинения против Мэнсона, — Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриэлла. Они подробно описали сексуальное и психологическое насилие, включающее различные формы принуждения и запугивания.

Напомним, Мэрилин Мэнсон по версии журнала Billboard был признан самым страшным исполнителем всех времен. На выбор в пользу Мэнсона повлияли его манера петь, умение сочинять мрачную музыку, макияж, стиль одежды, и клипы, снятые в стилистике фильмов ужасов