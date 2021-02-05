Белая голубка певца Принса скончалась в 28 лет

Голубку звали Божественность (Divinity) и она снималась в его клипах

Белая голубка, принадлежавшая знаменитому певцу Принсу, умерла в 28 лет. Что является весьма солидным возрастом для голубя. Об этом пишет NYtimes.

Певец Принс умер 21 апреля 2016 года. По результатам вскрытия была названа причина смерти — случайная передозировка фентанила, мощного анальгетика, который он применял для снятия сильнейших болей в тазобедренном суставе, мучивших его на протяжении многих лет.

За шесть месяцев до смерти, в декабре 2015 года, у музыканта был диагностирован СПИД.

А его любимый питомец пережил его на пять лет. Белая голубка по имени Divinity ("Божественность"), была звездой нескольких его клипов, и жила в специально оборудованном вольере в его поместье в Чанхассене, Миннесота.

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Журналисты считали, что любовь к белым голубям была связана с религиозными убеждениями певца – он был Свидетелем Иеговы и вплоть до своей смерти посещал молитвенные собрания.

Кроме этого Божественность и ее брат Величество (Majesty) принимали участие в записи композиции 2002 года Arboretum.

[ + – ] Голубка "Божественность"

[ + – ] Вольер, где проживала Божественность до своей смерти

В поместье Принса, которое сейчас открыто для посещений, уже заверили, белые голуби, которые занимали особое место в творчестве исполнителя, будут продолжать "приветствовать посетителей и сохранять особую атмосферу".

Божественность, кроме того, что была питомцем одного из самых "титулованных" исполнителей ХХ века, установила рекорд, прожив так долго. Ведь обычно домашние голуби, даже при надлежащем уходе, живут максимум до 15 лет.

Напомним, кошечка Шупетт ("Капусточка"), которая принадлежала знаменитому дизайнеру Карлу Лагерфельду, после смерти хозяина унаследовала часть его состояния и продолжает зарабатывать деньги, снимаясь в рекламе.