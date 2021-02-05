Біла голубка співака Прінса померла у 28 років

Голубку звали Божественність (Divinity) і вона знімалася в його кліпах

Біла голубка, що належала знаменитому співакові Прінсу, померла у 28 років. Що є досить солідним віком для голуба. Про це пише NYtimes.

Співак Прінс помер 21 квітня 2016 року. За результатами розтину була названа причина смерті — випадкове передозування фентанілу, потужного анальгетика, який він застосовував для зняття найсильніших болів у тазостегновому суглобі, що мучили його протягом багатьох років.

За шість місяців до смерті, у грудні 2015 року, у музиканта був діагностований СНІД.

А його улюблений вихованець пережив його на п'ять років. Біла голубка на ім'я Divinity ( "Божественність"), була зіркою декількох його кліпів, і жила в спеціально обладнаному вольєрі в його маєтку в Шангассені, Міннесота.

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Журналісти вважали, що любов до білого голуба була пов'язана з релігійними переконаннями співака — він був Свідком Єгови і аж до своєї смерті відвідував молитовні зібрання.

Крім цього, Божественність і її брат Величність (Majesty) брали участь у записі композиції 2002 року Arboretum.

[ + – ] Голубка "Божественність"

[ + – ] Вольєр, де проживала Божественність до своєї смерті

У маєтку Прінса, що зараз відкритий для відвідувань, уже запевнили, що білі голуби, які посідали особливе місце у творчості виконавця, будуть продовжувати "вітати відвідувачів і зберігати особливу атмосферу".

Божественність, крім того, що була вихованцем одного з найбільш "титулованих" виконавців ХХ століття, встановила рекорд, проживши так довго. Адже зазвичай домашні голуби, навіть за належного догляду, живуть максимум до 15 років.

Нагадаємо: кішечка Шупетт ( "Капусточка"), яка належала знаменитому дизайнерові Карлу Лагерфельду, після смерті господаря успадкувала частину його статків і продовжує заробляти гроші, знімаючись у рекламі.