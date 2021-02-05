Богачи, купившие квартиры в самом высоком жилом здании мира, жалуются на потопы и скрипы

Парк-авеню, 432 – стал одним из самых спорных небоскребов, построенных в Нью-Йорке за последнее время

85-этажный небоскреб под названием Парк-авеню, 432 (432 Park Avenue) стал одним из самых амбициозных и спорных проектов компании CIM Group и застройщика Гарри Маклоу. А после завершения, роскошные апартаменты в небоскребе приобрели Дженнифер Лопес, владелец бренда текилы Jose Cuervo и многие другие. Но оказалось, что в небоскребе невозможно и очень страшно жить. Об этом пишет Daily Mail.

Строительство Парк-авеню, 432 было закончено в 2015 году. Его возвели на месте гостиницы Drake Hotel. Гостиница была выкуплена за 440 миллионов долларов застройщиком Гарри Маклоу в 2006 году и снесена. Освободившийся участок из-за своего расположения стал одним из наиболее ценных в Нью-Йорке. Общая стоимость строительства составляет 1,25 миллиарда долларов.

[ + – ] 432 Park Avenue на фоне небоскребов Манхэттена

Дизайн небоскреба был разработан уругвайским архитектором Рафаэлем Виньоли и основан на концепции воплощения "чистой геометрической формы" — квадрата. Однако критики задумку архитектора не оценили и называют небоскреб "колом, вбитым в сердце Манхэттена". Оно было спроектировано настолько высоким, что застройщику потребовалось одобрение федерального авиационного управления США.

В любом случае, приобретение одной из 104 роскошных квартир в небоскребе стало буквально "делом чести" для богатых и знаменитых. Пентхауз, стоимостью в 95 миллионов долларов, в итоге достался саудовскому миллиардеру Фавазу Аль Хокаиру.

[ + – ] Вид на Нью-Йорк из пентхауза

Дженнифер Лопес купила более скромные апартаменты за 15 миллионов. Однако она вскоре продала их, после того, как оказалось, что жить в небоскребе невозможно.

Обитатели Парк-авеню, 432 жаловались на протечки и постоянные сквозняки. Также они говорили, что высокое здание раскачивается при сильном ветре. Это обычное явление для небоскребов, но тут колебания ощущаются особенно сильно, жильцы сообщали о приступах "морской болезни". А еще здесь постоянно отключаются лифты. Так, один из жильцов на верхних этажах был вынужден целый час просидеть в застрявшей кабине, пока его оттуда не вызволили ремонтники.

[ + – ] Вид из квартиры за 43 миллиона долларов

Но худшие звуки, по свидетельству жильцов, издает мусоропровод. Потому что, когда в него бросают пакет, он падает вниз со звуком, подобным взрыву бомбы.

Кроме этого, в небоскребе уже случился грандиозный потоп, который только одной семье нанес ущерб на полмиллиона долларов.

[ + – ] 432 Park Avenue на фоне небоскребов

При этом в CIM Group, компании-застройщике, продолжают утверждать, что Парк-авеню, 432 "является успешно спроектированным, построенным и практически распроданным проектом".

Впрочем, на самом деле, большинство квартир в небоскребе пустует, ведь их покупатели приобретали их в качестве объекта для инвестиции.