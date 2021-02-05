Багатії, які купили квартири в найвищому житловому будинку світу, скаржаться на потопи та скрипи

Парк-авеню, 432 — став одним із найбільш суперечливих хмарочосів, побудованих у Нью-Йорку за останній час.

85-поверховий хмарочос під назвою Парк-авеню, 432 (432 Park Avenue) став одним із найбільш амбітних і суперечливих проектів компанії CIM Group і забудовника Гаррі Маклоу. А після завершення, розкішні апартаменти в хмарочосі придбали Дженніфер Лопес, власник бренду текіли Jose Cuervo та багато інших. Але виявилося, що в хмарочосі неможливо та дуже страшно жити. Про це пише Daily Mail.

Будівництво Парк-авеню, 432 було закінчено в 2015 році. Його звели на місці готелю Drake Hotel. Готель викупили за 440 мільйонів доларів забудовник Гаррі Маклоу в 2006 році і знесли. Ділянка, що звільнилася через своє розташування, стала однією з найбільш цінних у Нью-Йорці. Загальна вартість будівництва становить 1,25 мільярда доларів.

[ + – ] 432 Park Avenue на тлі хмарочосів Манхеттена

Дизайн хмарочоса був розроблений уругвайським архітектором Рафаелем Віньола і заснований на концепції втілення "чистої геометричної форми" — квадрата. Однак критики задумку архітектора не оцінили і називають хмарочос "кілком, вбитим у серці Манхеттена". Він було спроектований настільки високим, що забудовнику потрібно було отримати схвалення федерального авіаційного управління США.

У будь-якому випадку, придбання однієї зі 104 розкішних квартир у хмарочосі стало буквально "справою честі" для багатих і знаменитих. Пентхауз, вартістю в 95 мільйонів доларів, унаслідок дістався саудівському мільярдеру Фаваза Аль Хокаіру.

[ + – ] Вид на Нью-Йорк із пентхауза

Дженніфер Лопес купила більш скромні апартаменти за 15 мільйонів. Однак вона незабаром продала їх, після того, як виявилося, що жити в хмарочосі неможливо.

Мешканці Парк-авеню, 432 скаржилися на протікання і постійні протяги. Також вони говорили, що найвищий будинок розгойдується під час сильного вітру. Це звичайне явище для хмарочосів, але тут коливання відчуваються особливо сильно, мешканці повідомляли про приступи "морської хвороби". А ще тут постійно відключаються ліфти. Так, один із мешканців на верхніх поверхах був змушений цілу годину просидіти в кабіні, що застрягла, поки його звідти не визволили ремонтники.

[ + – ] Вид із квартири за 43 мільйони доларів

Але найгірші звуки, за свідченням мешканців, видає сміттєпровід. Тому що, коли в нього кидають пакет, він падає вниз зі звуком, схожим на вибух бомби.

Крім цього, у хмарочосі вже стався грандіозний потоп, який тільки одній сімʼї завдав збитків на півмільйона доларів.

[ + – ] 432 Park Avenue на тлі хмарочосів

Водночас у CIM Group, компанії-забудовника, продовжують стверджувати, що Парк-авеню, 432 "є успішно спроектованим, побудованим і практично розпроданим проектом".

Утім, насправді, більшість квартир у хмарочосі пустує, адже їхні покупці купували їх як обʼєкт для інвестицій.