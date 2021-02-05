Джиджи Хадид появилась на обложке Vogue и рассказала про свои домашние роды

Модель упомянула, что е тело изменилось после родов, но теперь ее это не волнует

Американская супермодель Джиджи Хадид появилась на обложке журнала Vogue всего через десять недель после родов и дала откровенное интервью о том, как ее дочь Кай появилась на свет.

"Я уже не такая маленькая, как была раньше", — рассказала Джиджи Хадид в интервью и отметила, что больше не беспокоится о своих размерах, потому что была готова к тому, что ее тело изменится после родов.

Которые, кстати, проходили дома. Ее дочь Кай, что в переводе с арабского значит "избранная", от британского певца Зейна Малика появилась на свет на семейном ранчо Хадидов в Пенсильвании. Изначально модель собиралась рожать в больнице Нью-Йорка, однако из-за пандемии коронавируса правила изменились и количество людей, которые могли присутствовать при родах, было ограничено.

При родах присутствовали сам Зейн, мать Джиджи Иоланда, ее сестра Белла и акушерка с помощником. И именно Зейн первым взял младенца на руки. "Я была так измотана, я подняла глаза и увидела, что он держит ее. Это было так мило", — вспомнила модель.

"Я стала женщиной-животным. Я знала, что это будет самая безумная боль в моей жизни, но я должна была сдаться и полюбить эту боль", — Джиджи даже подумывала, чтобы использовать эпидуральную анестезию, однако приняла это решение слишком поздно, так что ей пришлось обходится без обезболивания.

Пока Кай еще не покидала Пенсильванию, с семейного ранчо Хадидов она "путешествовала" только на соседнее ранчо, которое приобрел Зейн Малик, чтобы быть поближе к Джиджи и ее семье.

Модель рассказала, что она не нанимала няню. Так, чтобы поездка в Нью-Йорк на съемки для Vogue стала возможной, она оставила малышку на попечение своей матери и матери Зейна, которая специально для этого приехала из Великобритании.

Хотя модельная карьера Джиджи началась в возрасте двух лет, когда она начала сниматься в Baby Guess, родители всячески способствовали тому, чтобы их семейная жизнь оставалась вне внимания общественности.

Модель уже сообщила, что хочет для своей дочери "спокойной жизни". И потому она обратилась за помощью к своим звездным друзьям Блейк Лайвли и Райану Рейнольдсу, которым, не смотря на популярность, удается оберегать от внимания прессы и поклонников своих троих детей.

Напомним, Джиджи Хадид и Зейн Малик познакомились еще в 2015 году, после того, как модель рассталась с певцом Джо Джонасом. С той поры пара то расставалась, то сходилась снова, однако теперь они намерены быть вместе ради дочери.