Джіджі Хадід з'явилася на обкладинці Vogue і розповіла про свої домашні пологи

Модель згадала, що її тіло змінилося після пологів, але тепер її це не хвилює.

Американська супермодель Джіджі Хадід з'явилася на обкладинці журналу Vogue усього через десять тижнів після пологів і дала відверте інтерв'ю про те, як її дочка Кай з'явилася на світ.

"Я вже не така маленька, як була раніше", — розповіла Джіджі Хадід в інтерв'ю і зазначила, що більше не турбується про свої розміри, тому що була готова до того, що її тіло зміниться після пологів.

Які, до речі, проходили вдома. Її дочка Кай, що в перекладі з арабського означає "обрана", від британського співака Зейна Маліка з'явилася на світ на сімейному ранчо Хадід у Пенсільванії. Спочатку модель збиралася народжувати в лікарні Нью-Йорка, однак через пандемію коронавірусу правила змінилися і кількість людей, які могли бути присутніми під час пологів, була обмежена.

Під час пологів були присутні власне Зейн, мати Джіджі Йоланда, її сестра Белла й акушерка з помічником. І саме Зейн першим взяв немовля на руки. "Я була так виснажена, я підняла очі та побачила, що він тримає її. Це було так мило", — згадала модель.

"Я стала жінкою-твариною. Я знала, що це буде найбожевільніший біль у моєму житті, але я повинна була здатися і полюбити цей біль", — Джіджі навіть подумувала, щоб використовувати епідуральну анестезію, проте ухвалила це рішення занадто пізно, тож їй довелося обходиться без знеболювального.

Поки Кай ще не покидала Пенсільванію, із сімейного ранчо Хадід вона "подорожувала" тільки на сусіднє ранчо, яке придбав Зейн Малік, щоб бути ближче до Джіджі та її сім'ї.

Модель розповіла, що вона не наймала няню. Так, щоб поїздка в Нью-Йорк на зйомки для Vogue стала можливою, вона залишила дитину під наглядом своєї матері та матері Зейна, яка спеціально для цього приїхала з Великобританії.

Хоча модельна кар'єра Джіджі почалася у віці двох років, коли вона почала зніматися в Baby Guess, батьки всіляко сприяли тому, щоб їхнє сімейне життя залишалася поза увагою громадськості.

Модель вже повідомила, що хоче для своєї дочки "спокійного життя". І тому вона звернулася за допомогою до своїх зіркових друзів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса, яким, незважаючи на популярність, вдається оберігати від уваги преси і шанувальників своїх трьох дітей.

Нагадаємо, Джіджі Хадід і Зейн Малік познайомилися ще в 2015 році, після того, як модель розлучилася зі співаком Джо Джонасом. З того часу пара то розлучалася, то сходилася знову, проте тепер вони мають намір бути разом заради дочки.