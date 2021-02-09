Тимоти Шаламе в образе сына Эдварда руки-ножницы прокатился на новом Cadillac (видео)

Удивительное перевоплощение актера поразило зрителей не меньше, чем авто, которое он рекламировал.

Самый молодой с начала ХХ века номинант на кинопремию "Оскар", 25-летний Тимоти Шаламе снялся в рекламе Cadillac в образе сына Эдварда руки-ножницы, главного героя фильма Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли, снятого в 1990 году.

В кадре он предстал в образе неуклюжего подростка, у которого вместо пальцев – лезвия, и он все время попадает в неприятности: то прокалывает мяч, то цепляется за заборы.

Однако что у него получается отлично – это управлять новым Cadillac Lyriq. Электронная система уверенно ведет авто, а круиз контроль не только поддерживает скорость, но также ориентируется на месте и рулит. Все, что остается главному герою, – это легонько нажать на дисплей бортового компьютера, выбрав необходимую функцию.

Вместе с Тимоти в кадре в роли его матери появляется Вайнона Райдер из оригинальной картины о талантливом парикмахере с ножницами вместо рук.

Рекламный ролик показали на крупнейшем американском спортивном чемпионате Супербоул.

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Всего за сутки видео собрало свыше 1,2 млн просмотров, и эта цифра постоянно растет.

Как известно, в 22 года Тимоти Шаламе за роль Элио Перлмана в драме "Назови меня своим именем" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актёр" в 2017 году, став таким образом третьим самым молодым номинантом в данной категории за всю историю и самым молодым номинантом, начиная с 1939 года.

Напомним, Шаламе сыграл в фильме "Король" вместе с дочерью Джонни Деппа Лили Роуз. Девушке досталась роль супруги короля Екатерины Валуа. Критики назвали его игру «неоднозначной», однако сошлись во мнении, что роль ему удалась.