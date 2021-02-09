Тімоті Шаламе в образі сина Едварда руки-ножиці прокотився на новому Cadillac (відео)

Дивовижне перевтілення актора вразило глядачів не менше, ніж авто, яке він рекламував.

Наймолодший з початку ХХ століття номінант на кінопремію "Оскар", 25-річний Тімоті Шаламе знявся в рекламі Cadillac в образі сина Едварда руки-ножиці, головного героя фільму Тіма Бертона з Джонні Деппом у головній ролі, знятого у 1990 році.

У кадрі він постав в образі незграбного підлітка, у якого замість пальців — леза, і він весь час потрапляє в неприємності: то проколює м'яч, то чіпляється за огорожі.

Однак що у нього виходить відмінно — це управляти новим Cadillac Lyriq. Електронна система впевнено веде авто, а круїз контроль не тільки підтримує швидкість, але також орієнтується на місці і рулює. Все, що залишається головному герою, — це легенько натиснути на дисплей бортового комп'ютера, вибравши потрібну опцію.

Разом з Тімоті в кадрі у ролі його матері з'являється Вайнона Райдер з оригінальної картини про талановитого перукаря з ножицями замість рук.

Рекламний ролик показали на найбільшому американському спортивному чемпіонаті Супербоул.

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Всього за добу відео зібрало понад 1,2 млн переглядів, і ця цифра постійно зростає.

Як відомо, в 22 роки Тімоті Шаламе за роль Еліо Перлмана у драмі "Назви мене своїм ім'ям" був номінований на премію "Оскар" в категорії "Кращий актор" у 2017 році, ставши таким чином третім наймолодшим номінантом у цій категорії за всю історію і наймолодшим номінантом, починаючи з 1939 року.

Нагадаємо, Шаламе зіграв у фільмі "Король" разом з дочкою Джонні Деппа Лілі Роуз. Дівчині дісталася роль дружини короля Катерини Валуа. Критики назвали його гру «неоднозначною», однак зійшлися на думці, що роль йому вдалася.