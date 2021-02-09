Хакеры украли все исходные данные игр CD Project RED, в том числе Cyberpunk 2077

Хакеры требуют у компании выкуп или же они выложат все документы в открытый доступ.

Польская компания CD Project RED подверглась успешной и масштабной атаке хакеров. Украдены все исходные данные игр студии, внутренняя документация, а также зашифрованы все данные на серверах компании. Об этом сообщили сами CD Project в Twitter.

В компании обнаружили, что они подверглись спланированной хакерской атаке уже после ее завершения. Злоумышленник, которого до сих пор не удалось идентифицировать, оставил сообщение в сети CD Project.

"!!! Привет, CD Project!!! Вы были взломаны. Мы украли полные копии исходных данных из ваших серверов игр "Cyberpunk 2077", "Ведьмак 3" и "Гвинта", а также версии "Ведьмака 3", который вы еще не выпустили" — идется в сообщении.

[ + – ] Сообщение хакеров

Злоумышленник заявили, что скопировали все внутренние документы компании, включая найм персонала в компанию и работу с инвесторами. Если компания не придет к соглашению, то все исходные данные они продадут или выложат в открытый доступ. Документацию по играм они обещают передать игровым журналистам, из-за чего репутация студии может упасть еще больше. А людям и инвесторам станет известно, "насколько плохо работает компания".

[ + – ] Заявление разработчиков Фото: Twitter / CD Project RED

Хакеры дали 48 часов CD Project RED для принятия решения.

Польская студия уже заявила, что они не будут идти на какие-либо соглашения с хакерами, хоть и понимают, что это может привести к негативным последствиям. Поэтому они заранее предупреждают партнеров и инвесторов о сложившейся ситуации.

CD Project RED ведет расследование атаки. Для этого они обратились в полицию и к IT-спекциалистам. Дополнительно сообщается, что атака не затронула персональные данные игроков или пользователей сервисов компании.

Напомним, после неудачного релиза Cyberpunk 2077 Sony временно удалили игру из своего фирменного магазина. А CD Project в течение 2021 года будет доводить игру до играбельного состояния.