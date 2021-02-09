Шейлин Вудли, звезда сериала "Большая маленькая ложь", выходит замуж за футболиста

Пара долго держала свои отношения в секрете

29-летняя американская актриса Шейлин Вудли выходит замуж за известного игрока в американский футбол Аарона Роджерса, об этом пишет People.

Об этом на днях сообщил сам спортсмен, во время онлайн-церемонии награждения NFL Honors. B И хоть 39-летний Роджерс не сказал прямо, кто стал его избранницей, об его отношениях с актрисой известно уже давно.

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"Для меня большая честь выиграть эту награду в третий раз. 2020 год определенно был сумасшедшим годом, насыщенным событиями. Мы играли для маленьких фанатов, или вообще без зрителей. И я обручился", — сказал спортсмен.

"Они очень счастливы вместе. Неудивительно, что он сделал предложение так быстро. Когда знаешь, понимаешь, правда?", — сообщили друзья квотербека команды Green Bay Packers.

Пара старается не афишировать свои отношения, причем делает это так успешно, что в Сети до сих пор нет их общих снимков.

До Роджерса Шейлин Вудли встречалась с регбистом Беном Волавола, однако они расстались в апреле 2020 года.

Аарон Роджерс был в отношениях с автогонщицей Даникой Патрик, но они разошлись, через два года.

[ + – ] Аарон Роджерс и Даника Патрик

Пока Шейлин никак не прокомментировала весть о скором изменении своего семейного положения. Сейчас она занята на съемках остросюжетной драмы "Мавританец", в которой рассказывается история человека, попавшего в тюрьму Гуантанамо.