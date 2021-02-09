Шейлін Вудлі, зірка серіалу "Велика маленька брехня", виходить заміж за футболіста

Пара довго тримала свої відносини в секреті

29-річна американська акторка Шейлін Вудлі виходить заміж за відомого гравця в американський футбол Аарона Роджерса, про це пише People.

Про це днями повідомив сам спортсмен, під час онлайн-церемонії нагородження NFL Honors. B І хоч 39-річний Роджерс не сказав прямо, хто став його обраницею, про його стосунки з акторкою відомо вже давно.

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"Для мене велика честь виграти цю нагороду втретє. 2020 рік визначено божевільним роком, насиченим подіями. Ми грали для маленьких фанатів, або взагалі без глядачів. І я заручився", — сказав спортсмен.

"Вони дуже щасливі разом. Не дивно, що він зробив пропозицію так швидко. Коли знаєш, розумієш, правда?", — повідомили друзі квотербека команди Green Bay Packers.

Пара намагається не афішувати свої стосунки, причому робить це так успішно, що в мережі досі немає спільних знімків.

До Роджерса Шейлін Вудлі зустрічалася з регбістом Беном Волавола, проте вони розлучилися у квітні 2020 року.

Аарон Роджерс був у відносинах з автогонщицею Данікою Патрік, але вони розійшлися через два роки.

[ + – ] Аарон Роджерс і Даніка Патрік

Поки Шейлін ніяк не прокоментувала звістку про швидку зміну свого сімейного стану. Зараз вона зайнята на зйомках гостросюжетної драми "Мавританець", у якій розповідається історія людини, яка потрапила до в'язниці Гуантанамо.