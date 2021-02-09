Умерла Мэри Уилсон, участница легендарной группы The Supremes

Певице было 76 лет

Знаменитая певица Мэри Уилсон, бессменная участница группы The Supremes скончалась в своем доме в Лас-Вегасе, США. Ей было 76 лет, смерть наступила по естественным причинам. Об этом сообщил ее пресс-секретарь, пишет Variety.

Мэри Уилсон, Дайана Росс и Флоренс Баллард были участницами девичьего трио The Supremes, которое считалось самым успешным американским музыкальным коллективом 1960-х годов и до сих пор считается самой успешной женской группой. The Supremes выступали в стилях ритм-н-блюз, поп, соул и диско. В период с 22 августа 1964 по 27 декабря 1969 года их синглы 12 раз возглавляли Billboard Hot 100. Именно Мэри Уилсон оставалась единственной неизменной участницей коллектива на протяжении его истории.

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Всего за два дня до своей смерти Уилсон разместила на своем канале YouTube-канале видео, в котором объявила, что работает с Universal Music над выпуском сольного альбома. "Надеюсь, он увидит свет в мой день рождения, 6 марта", — говорила исполнительница.

[ + – ] Трио The Supremes

В 2019 году Уилсон появилась на шоу "Танцы со звездами" и выпустила свою четвертую книгу мемуаров, ставших бестселлером. Также она собиралась присоединится к празднованию 60-летия The Supremes.

[ + – ] Трио The Supremes

"Я только что разговаривал с ней по телефону около часа, и даже представить себе не мог. Она была так полна жизни. Покойся с миром, Мэри", — написал Пола Стэнли из группы KISS.

В 2006 году на экраны вышел фильм "Девушки мечты", в котором обыгрывается творческий путь The Supremes. Роли в нем исполнили Бейонсе, Дженнифер Хадсон, которая получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль второго плана", Эдди Мерфи и другие.