Умерла Мэри Уилсон, участница легендарной группы The Supremes
Певице было 76 лет
Знаменитая певица Мэри Уилсон, бессменная участница группы The Supremes скончалась в своем доме в Лас-Вегасе, США. Ей было 76 лет, смерть наступила по естественным причинам. Об этом сообщил ее пресс-секретарь, пишет Variety.
Мэри Уилсон, Дайана Росс и Флоренс Баллард были участницами девичьего трио The Supremes, которое считалось самым успешным американским музыкальным коллективом 1960-х годов и до сих пор считается самой успешной женской группой. The Supremes выступали в стилях ритм-н-блюз, поп, соул и диско. В период с 22 августа 1964 по 27 декабря 1969 года их синглы 12 раз возглавляли Billboard Hot 100. Именно Мэри Уилсон оставалась единственной неизменной участницей коллектива на протяжении его истории.
Всего за два дня до своей смерти Уилсон разместила на своем канале YouTube-канале видео, в котором объявила, что работает с Universal Music над выпуском сольного альбома. "Надеюсь, он увидит свет в мой день рождения, 6 марта", — говорила исполнительница.
В 2019 году Уилсон появилась на шоу "Танцы со звездами" и выпустила свою четвертую книгу мемуаров, ставших бестселлером. Также она собиралась присоединится к празднованию 60-летия The Supremes.
"Я только что разговаривал с ней по телефону около часа, и даже представить себе не мог. Она была так полна жизни. Покойся с миром, Мэри", — написал Пола Стэнли из группы KISS.
В 2006 году на экраны вышел фильм "Девушки мечты", в котором обыгрывается творческий путь The Supremes. Роли в нем исполнили Бейонсе, Дженнифер Хадсон, которая получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль второго плана", Эдди Мерфи и другие.