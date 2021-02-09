Померла Мері Вілсон, учасниця легендарної групи The Supremes
Співачці було 76 років
Знаменита співачка Мері Вілсон, незмінна учасниця групи The Supremes померла у своєму будинку в Лас-Вегасі, США. Їй було 76 років, смерть настала з природних причин. Про це повідомив її прес-секретар, пише Variety.
Мері Вілсон, Дайана Росс і Флоренс Баллард були учасницями дівочого тріо The Supremes, яке вважалося найуспішнішим американським музичним колективом 1960-х років і досі вважається найуспішнішою жіночою групою. The Supremes виступали в стилях ритм-н-блюз, поп, соул і диско. У період з 22 серпня 1964 по 27 грудня 1969 року їхні сингли 12 разів очолювали Billboard Hot 100. Саме Мері Вілсон залишалася єдиною незмінною учасницею колективу протягом його історії.
Усього за два дні до своєї смерті Вілсон розмістила на своєму каналі YouTube-каналі відео, у якому оголосила, що працює з Universal Music над випуском сольного альбому. "Сподіваюся, він побачить світло в мій день народження, 6 березня", — говорила виконавиця.
У 2019 Вілсон з'явилася на шоу "Танці з зірками" і випустила свою четверту книгу мемуарів, що стала бестселером. Також вона збиралася приєднається до святкування 60-річчя The Supremes.
"Я тільки що розмовляв з нею по телефону близько години, і навіть уявити собі не міг. Вона була так сповнена життя. Спочивай з миром, Мері", — написав Пол Стенлі з групи KISS.
У 2006 році на екрани вийшов фільм "Дівчата мрії", у якому обігрується творчий шлях The Supremes. Ролі в ньому виконали Бейонсе, Дженніфер Хадсон, яка отримала "Оскар" у номінації "краща жіноча роль другого плану", Едді Мерфі та інші.