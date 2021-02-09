Померла Мері Вілсон, учасниця легендарної групи The Supremes

Співачці було 76 років

Знаменита співачка Мері Вілсон, незмінна учасниця групи The Supremes померла у своєму будинку в Лас-Вегасі, США. Їй було 76 років, смерть настала з природних причин. Про це повідомив її прес-секретар, пише Variety.

Мері Вілсон, Дайана Росс і Флоренс Баллард були учасницями дівочого тріо The Supremes, яке вважалося найуспішнішим американським музичним колективом 1960-х років і досі вважається найуспішнішою жіночою групою. The Supremes виступали в стилях ритм-н-блюз, поп, соул і диско. У період з 22 серпня 1964 по 27 грудня 1969 року їхні сингли 12 разів очолювали Billboard Hot 100. Саме Мері Вілсон залишалася єдиною незмінною учасницею колективу протягом його історії.

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Усього за два дні до своєї смерті Вілсон розмістила на своєму каналі YouTube-каналі відео, у якому оголосила, що працює з Universal Music над випуском сольного альбому. "Сподіваюся, він побачить світло в мій день народження, 6 березня", — говорила виконавиця.

[ + – ] Тріо The Supremes

У 2019 Вілсон з'явилася на шоу "Танці з зірками" і випустила свою четверту книгу мемуарів, що стала бестселером. Також вона збиралася приєднається до святкування 60-річчя The Supremes.

[ + – ] Тріо The Supremes

"Я тільки що розмовляв з нею по телефону близько години, і навіть уявити собі не міг. Вона була так сповнена життя. Спочивай з миром, Мері", — написав Пол Стенлі з групи KISS.

У 2006 році на екрани вийшов фільм "Дівчата мрії", у якому обігрується творчий шлях The Supremes. Ролі в ньому виконали Бейонсе, Дженніфер Хадсон, яка отримала "Оскар" у номінації "краща жіноча роль другого плану", Едді Мерфі та інші.