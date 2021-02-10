Сокровище морской истории: на продажу выставили уникальную яхту 1947 года

Яхта была построена для Джорджа У. Кодрингтона, который был вице-президентом General Motors

Настоящее сокровище морской истории, как утверждают в прессе, выставлено на продажу. Яхта, созданная еще в 1947 году компанией Rolls-Royce of American Yachting продается за скромные два миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Яхта, теперь носящая название BB, было спроектирована Джоном Трампи, который строил лодки для представителей высшего общества в середине прошлого века. Среди клиентов были Говард Хьюз, семья Крайслер и семья Гуггенхайм. ВВ была создана для Джорджа У. Кодрингтона, который был вице-президентом General Motors в 1947 году и тогда называлась Seaplay.

Когда судно было спущено на воду впервые, обзор в августовском выпуске журнала The Rudder Magazine за 1948 год описал его как "гармоничное сочетание мореходных качеств, плавных линий, простоты управления, прочности, компактности, комфорта и надежности. Яхта может доставить владельца, куда он только пожелает".

На яхте могут с комфортом расположится шестеро гостей. При реставрации хозяин постарался сохранить подлинный интерьер 40-х гг. прошлого века: яхта отделана тиковым деревом, на ней сохранилась старинная мебель и предметы интерьера – вроде огромной кровати в хозяйской каюте.

Максимальная скорость, которую может развить ВВ, невысока, всего 10 узлов (11 миль в час) и максимальную скорость 13 узлов (14 миль в час). Запаса хода хватит на 700 миль.

[ + – ] Все фото: Luke Brown Yachts

Нынешний хозяин ВВ потратил на ее реставрацию четыре миллиона долларов и три года. Он планировал жить на ней в течении следующих двадцати лет и неспешно курсировать вдоль Багамских островов, однако он подхватил коронавирус, и боится, что этим планам не суждено воплотиться в жизнь.