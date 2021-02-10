Скарб морської історії: на продаж виставили унікальну яхту 1947 року

Яхта була побудована для Джорджа У. Кодрингтона, який був віце-президентом General Motors

Справжній скарб морської історії, як стверджують в пресі, виставлений на продаж. Яхта, створена ще в 1947 році компанією Rolls-Royce of American Yachting продається за скромні два мільйони доларів. Про це пише Daily Mail.

Яхта, яка тепер носить назву BB, була спроектована Джоном Трампом, який будував човна для представників вищого суспільства в середині минулого століття. Серед клієнтів були Говард Гʼюз, сім'я Крайслер і сім'я Гуггенхайм. ВВ була створена для Джорджа У. Кодрингтона, який був віце-президентом General Motors у 1947 році й тоді називалася Seaplay.

Коли судно було спущене на воду вперше, огляд у серпневому випуску журналу The Rudder Magazine за 1948 рік описав його як "гармонійне поєднання морехідних якостей, плавних ліній, простоти управління, міцності, компактності, комфорту та надійності. Яхта може доставити власника, куди він тільки забажає".

На яхті можуть з комфортом розташуватися шестеро гостей. Під час реставрації господар постарався зберегти справжній інтер'єр 40-х рр. минулого століття: яхта оброблена тиковим деревом, на ній збереглися старовинні меблі та предмети інтер'єру — на кшталт величезного ліжка в хазяйській каюті.

Максимальна швидкість, яку може розвинути ВВ, невисока, усього 10 вузлів (11 миль на годину) і максимальну швидкість 13 вузлів (14 миль на годину). Запасу ходу вистачить на 700 миль.

[ + – ] Усі фото: Luke Brown Yachts

Нинішній господар ВВ витратив на її реставрацію чотири мільйони доларів і три роки. Він планував жити на ній протягом наступних двадцяти років і неспішно курсувати вздовж Багамських островів, проте він підхопив коронавірус, і боїться, що цим планам не судилося втілитися в життя.