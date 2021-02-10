В Голливуде переснимут фильм "Волшебник из страны Оз" 1939 года

Режиссером станет Николь Кассель, которая ранее занималась сериалом "Мир Дикого Запада"

В США готовятся к масштабному проекту: собираются "замахнуться" на классику и снять римейк культового фильма "Волшебник из страны Оз" 1939 года. Об этом пишет Variety.

Фильм был снят по детской книге Л. Фрэнка Баума "Чудесный волшебник из страны Оз". Режиссером римейка станет Николь Кассель, которая ранее сняла фильмы "Лесник" и "Главное – не бояться!", а такде занималась сериалами "Хранители", "Мир Дикого Запада", "Касл-Рок", "Американцы" и "Форс-мажоры".

"Для меня это невероятно большая честь присоединиться к Temple Hill и New Line, чтобы переосмыслить любимую классику. В то время как мюзикл 1939 года является частью моей ДНК, я взволнована и потрясена ответственностью за перевоплощение такой легендарной истории. Это поистине культовая работа, и я хочу танцевать вместе с героями моего детства, пока мы будем прокладывать новую дорогу из желтого кирпича!", — заявила Кассель.

[ + – ] Кадр из фильма "Волшебник из страны Оз"

Однако работы предстоит много. Главную роль в оригинальном фильме, который стал культовым, исполнила актриса Джуди Гарланд. Картина была снята по новой в то время технологии трехцветного "Техниколора" режиссером Виктором Флемингом. В 1998 году фильм был включен в список 100 лучших американских фильмов под номером 6.

В 1939 году фильм был номинирован на шесть премий "Оскар", в том числе в номинации лучший фильм, в двух из которых оказался победителем — за лучшую музыку (Герберт Стотхарт) и за лучшую оригинальную песню (Over the Rainbow). Позже эта песня в исполнении героини Джуди Гарленд была признана лучшей песней XX века двумястами респондентами Американской звукозаписывающей ассоциации (RIAA).

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Фильм являлся самой дорогостоящей постановкой того времени. Съемки фильма продолжались 136 дней, а до этого 300 дней ушло на изготовление декораций.

Вещи из фильма также обрели культовый статус. Так, "рубиновые" башмачки, которые носила Джуди Гарленд, одна из пар, изготовленных для фильма, была продана на аукционе за 165 тысяч долларов в 1988 году, а клетчатое платье, которое носила экранная Дороти, ушло с молотка за 1,56 миллиона долларов в 2015 году.

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Сама Джуди Гарленд вспоминала, что во время съемок ее посадили на жесткую диету, чтобы она похудела и выглядела младше. 17-летняя девушка много курила, чтобы заглушить голод и постоянно пила кофе. Кроме этого с утра ей приходилось принимать амфетамин, чтобы повысить работоспособность, а вечером — барбитураты, чтобы она выспалась к следующему рабочему дню. Кроме этого она позже вспоминала о том, что ее постоянно критиковали за "неголливудскую" внешность и она подвергалась домогательствам со стороны коллег по съемкам.

Всю последующую жизнь у актрисы были проблемы с весом и пищевым поведением. В 47 лет она скончалась от случайной передозировки барбитуратов.